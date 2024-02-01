北上攻略│網民盤點北上救命App　爆買點先最抵？

全面通關之後港人北上消費嘅熱情愈來愈高漲，每逢假日關口必現人潮，尤其係農曆新年年關將至，唔少人都計劃北上爆買年貨。不過內地與香港慣用手機App不同，北上食買玩梗係要準備定實用手機App，方便到時搵食、叫外賣、Call 車同查地圖。小編就發現有網民喺討論區盤點北上救命App，究竟咩App返內地時最好用，唔少網民都話北上之後Google Map 用唔到，要靠高德地圖指點方向，如無美團、滴滴就真係隨時無得食無車搭。其實咁只係你哋悲觀啫，小編轉個方向諗，就睇到下載完呢啲App係內地所享受到嘅方便嘞！



講到最關鍵嘅App，唔少網民都講北上消費真係無時無刻都係靠「嘟」，現金都未必用到，所以部手機都一定要有電子支付App。有網民就開心share邊種App最抵，點樣買嘢先最方便，除左最常聽到果幾款電子錢包外，有網民就提出滙豐Reward+應用程式都可以嘟Code比錢，用家都要留意下! 加上信用卡好多時都會有唔少推廣消費優惠，或係指定商戶特別折扣等等，畀起錢來真係抵上加抵，慳慳埋埋隨時夠喺內地大餐廳食多餐。精明嘅香港人北上過年，真係要睇清楚點畀錢最着數啦。



今年特別多香港人計劃北上過年，有網民喺討論區開Po，盤點究竟有咩北上救命App要準備好先出發，特別提醒大家唔少香港用開嘅App，去到內地就被廢武功用唔到，出發前唔做準備好，過關後肯定勁頭痕。

近月每逢假期關口都擠滿港人北上消費的人潮，年關將至不少市民都計劃北上過年，有網民提醒要下載定有用App，以免到時麻煩。（資料圖片）

北上食買玩要下載定實用App

去得玩最怕唔識路，有網民就話香港人唔熟路咪諗住用Google Map ，因為都真係用唔到，特別係自駕遊，下載定高德地圖就無死！其他網民就話百度地圖都同樣好用。地圖App以外，有網民呻平日在香港用開嘅叫車App內地用唔到，無「滴滴出行」真係只能夠企咗喺度，仲教路「滴滴出行」用香港電話都註冊到，仲可以信用卡畀錢添。至於搵食就要靠內地版Openrice嘅「大眾點評」，為食鬼就要有「美團」或「餓了麼」。

電子支付要識揀 好用又有優惠買住賺

而家喺內地真係隨時「有錢都用唔到」，因為電子支付主導晒大眾消費方式，有時揸現金都無用。網民都提到唔少極有用嘅建議，有人話買嘢最緊要睇優惠，其實唔少支付方式都有折扣或者優惠，行過路過唔好錯過，否則錯過望返轉頭就只有揼心嘞。

喺內地有時揸現金都無用，電子支付主導晒大眾消費方式。網民提到買嘢最緊要睇優惠，其實唔少支付方式都有折扣或者優惠，精明消費者一定要留意。（資料圖片）

熱門支付App以外 網民提用「呢張卡」畀錢最賺

除咗內地常用電子支付App外，有網民仲提到滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡，大讚用起嚟又抵又方便，香港澳門同內地任何接受銀聯二維碼的地方都用到，而家內地啲大商場或者連鎖餐廳，大多數都有得用銀聯信用卡同二維碼，真係唔怕畀唔到錢。最關鍵係張卡$0手續費或外幣交易費，喺北上消費嗰陣就會自動切換成人民幣戶口，申請定有備無患。加上如果你已經申請左張卡，只要打開係滙豐Reward+ 就可以自動用到，掃瞄QR Code一嘟畀錢，唔駛登記一大輪又要內地電話認證等等，仲可以賺到獎賞錢回贈，又抵又方便，計起嚟肯定抵過用其他付款方式。

內地大部分商場或連鎖食肆都收銀聯二維碼，只要打開「Reward+ 」或者雲閃付App付款，就可以一邊消費一邊賺獎賞錢。（資料圖片）

山姆超市爆買¥500人民幣即賺$77 「獎賞錢 」

北上去爆買辦年貨，山姆超市肯定係其中一個Checklist重點，你睇個個都喺facebook曬自己啲山姆啲賀年禮盒，大件夾抵買，唔想塞爆拖篋仲可以寄速遞返香港，掃完貨等送貨返香港屋企輕鬆搞掂，到拜年嗰陣送畀親友真係大方得體。

深圳山姆超市撞口撞面都係香港人，去得買嘢隨時千千聲，所以用啱畀錢方法好緊要。（資料圖片）

網民就特別提醒，原來滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡而家仲做緊優惠，2024年3 月31日前，逢星期五、六、日及香港公眾假期，憑卡喺深圳山姆超市單一消費滿¥500人民幣，就有$50「獎賞錢」回贈；單一消費滿¥1,000人民幣，就有$100「獎賞錢」回贈，推廣期內最多可賺$200 「獎賞錢」，夠係上面食餐串燒放題啦！

同期佢地仲做緊另一個推廣，持卡人喺中國內地或澳門用滙豐Reward+內嘅二維碼或雲閃付App比錢，可獲得高達5.4%「獎賞錢」回贈，最著數係兩個推廣優惠竟然可以同時使用，計返即係如果喺山姆超市買¥500人民幣，可以賺到$77 「獎賞錢」，即係超過15% 「獎賞錢」回贈！咁樣北上消費堅係抵，睇到呢啲雙重優惠嘅好處，北上消費當然買得開心、玩得放心啦！

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