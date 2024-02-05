獸父涉性侵親女及繼女10年！因姦成孕揭惡行　母知情但竟然咁做…

泰國有父親在過去10年，持續對親生女兒及繼女性侵，最後因親女懷孕，惡行才被揭發，由親友報警將他逮捕。警方拘捕了這名獸父後，發現受害少女母親竟然一直知情，放任獸父性侵女兒，實在令人髮指。警方現正以性侵罪提出起訴，最高可被判入獄20年。



拉姆被指先後性侵親女及繼女。（非當事人／GettyImages）

綜合外媒報道，被告為38歲拉姆（Ram），被指自繼女（A女）7歲就開始性侵她，直至繼女長大後，交了男友搬離家男友同居，才算逃過父親魔掌。可是，拉姆自此將魔爪伸向只有9歲的親生女兒（B女），還直到親女18歲才被停止。

事緣去年9月，B女離家出走後，到阿姨家居住，阿姨發現B女懷孕了。追問下B女才將多年來遭父親性侵的事告知阿姨，在阿姨陪同下到警局報警。

拉姆被捕後承認自2名女兒小時候就性侵她們，但辯稱是因酒醉才做出這些行為。（GettyImages）

警方調查發現，受害少女母親原來一直知道2名女兒遭拉姆性侵，但她卻選擇沉默，而且更可怕的是，拉姆的哥哥也性侵了A女。警方隨後對拉姆發出了拘捕令，拉姆連夜逃離南邦住所，最終在中部落網。

拉姆被捕後承認自2名女兒小時候就性侵她們，但辯稱是因酒醉才做出這些行為。警方現已依性侵罪對拉姆提出起訴，依法例會面臨4至20年監禁，並被罰8萬至40萬泰銖（約1.7至8.7萬港元）罰款。