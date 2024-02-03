悲！父母藍眼珠　棕眼女兒好奇驗DNA看結果即崩潰　1原因難知真相

眼珠顏色揭露身世！外國有女網民發帖透露，因見父母擁有藍色眼珠，而她的眼珠卻是棕色，令她十分好奇自己的血統，於是購買DNA檢測套裝，自行和父親一起檢驗，結果發現她和父親原來沒有血緣關係，且在過去4代也沒有共同祖先。由於女子的母親已離世，事件令父女更加困惑。帖文一出，有網民建議她去醫院進行多一次檢驗，因檢驗套裝結果未必可靠。



樓主因眼珠顏色與父母不一樣去檢驗DNA，結果發現不是父親親生的。（《天堂計劃》劇照）

綜合外媒報道，外國有女網民在網上發文，指父母都擁有一對藍眼珠，而樓主的眼珠則是棕色，雖然遺傳學上並非無可能，但卻十分罕見，樓主在好奇心驅使下，想要了解自己的家族史。

樓主的母親有英國、愛爾蘭血統，父親則主要是德國血統。不過由於祖父母及外祖父母均在她小時候過世，未能向他們求證。樓主指母親後來也因阿茲海默症的併發症在2017年病逝。

樓主為了尋根，於是買了2個DNA檢測套裝，她與父親一同做檢驗，驗測結果對她來說卻是晴天霹靂，原來樓主與父親沒有血緣關係！且在過去4代以內也沒有共同祖先。

樓主因眼珠顏色與父母不一樣去檢驗DNA，結果發現不是父親親生的。（GettyImages）（《天堂計劃》劇照）

樓主指父母結婚40多年，在母親過世前，2人感情非常融洽，父親還曾驕傲地表示夫妻從沒吵過架，因此父親得悉檢測結果後也不敢相信。

樓主強調仍很愛父親，「在我30年人生中最困難、最艱辛時，他比任何人都支持我，我愛我的父母，但我只想知道，我的身世到底是什麼」。然而由於母親已離世，恐怕難以找出事件真相。

帖文曝光後引起網民熱議，有人認為結果如何不會改變她和父親的關係，也有人建議她去醫院做專業的DNA檢測，「家用DNA檢測套裝有可能出錯。」也有人指「有可能是出生時在醫院被抱錯，這種情況也是會發生的」。