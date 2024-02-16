妻子重傷不睜開眼　丈夫誤會已死送火葬　葬禮幸做漏1事「復活」

印度有婦人遇火災嚴重燒傷後，回家休養期間，丈夫發現她不再睜開眼睛，誤以為妻子已離世，於是安排將她送往火葬場，可幸在即將火化一刻，婦人突然睜開雙眼，嚇得在場所有人驚呆。後來發現婦人家人在葬禮上做漏了最後的步驟，才能看見她睜開眼睛，幸運撿回一命。



（《禮儀師之奏鳴曲》劇照）

綜合外媒報道，居於奧里薩邦柏罕舖（Berhampur）的52歲婦人阿瑪（Bujji Aamma），在2月1日在因家中發生火災，她的一半身體被嚴重燒傷，被送往醫院留醫，由於她情況沒有好轉，家中經濟負擔不起醫療費，家人只好帶她回家照顧。

阿瑪回家數天後突然不再睜開眼睛，她的丈夫帕洛（Sibaram Palo）以為阿瑪已死亡，遂將她送往火葬場。在眾人即將堆好火化用的火柴時，阿瑪突然睜開雙眼，在場人士表示：「起初我們很害怕，因為我們從未見過這樣的事情。」靈車司機亦指，他早上9點到阿瑪家中接載屍體，半小時後又被叫去火葬場接她回家，「當時她還活着還在呼吸」，讓他感到驚訝不已。

（《倚天屠龍記》劇照）

據報道，當地人不需要死亡證明便可替家人舉行殯葬儀式，在印度文化中，往生者會被放置在草蓆或地板上，象徵在地球的懷抱中離世，再將一種特殊的水倒進往生者嘴裏，點燃蠟燭，並在遺體附近放置一個碗，隨後遮住死者眼睛，再送往火葬場。所幸的是，阿瑪家人看來做漏了最後步驟，才能看見她睜開眼睛，她幸運撿回一命。