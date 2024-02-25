中獎即飛？情侶中$1000萬獎金　女方提分手　1原因獎金或全歸女方

樂極生悲？英國一對情侶協議購買「刮刮樂」彩票，由女方出資購票，結果意外中了100萬英鎊大獎（約986萬港元）。本是天降橫財的好事，但數周後，男方突然「被分手」，他憤而控訴前女友想獨吞獎金，女方則指自己才是購票人，男方無權平分獎金，而彩券公司老闆認為根據規定，女方應被視為唯一合法彩券持有者。男子不服結果，正考慮採取法律行動爭取平分獎金。



英國一對情侶協議購買「刮刮樂」彩票，喜中100萬英鎊大獎（約986萬港元），卻陷入獎金分配糾紛。（GettyImages）

綜合外媒報道，居住在英國林肯郡（Lincolnshire）斯伯丁（Spalding）的39歲男子卡特利奇（Michael Cartlidge）和37歲女侍應考克斯（Charlotte Cox）原是1對情侶，兩人去年交往了3個月。他們於去年11月某個周五晚上在考克斯住所附近超市買晚餐時，卡特利奇提議到旁邊彩票店購買數張價值5英鎊（約49港元）的「刮刮樂」彩票，兩人於是一同走進彩票店購票，令他們喜出望外的是，其中1張刮刮樂卡中了100萬英鎊大獎（約986萬港元）。可是，他們都沒想到最終會因中巨額獎金陷入數個月的「痛苦」。

卡特利奇稱，當晚考克斯本來不同意購票，並表示沒錢買刮刮樂，但卡特利奇說會將該筆消費轉賬給她，才令考克斯同意用她的銀行卡購買彩票。不過，卡特利奇指店內訊號不好，所以轉賬畫面一直顯示載入中，此說法獲店內職員同意。卡特利奇和考克斯買了2張刮刮樂後返回女方住所，考克斯刮去刮刮樂的塗層，驚訝發現中了大獎。

他們聯絡彩票店確認中獎，獲指示填寫中獎人資料以安排發放獎金。他們寫上了考克斯的資料後，就興奮地提前慶祝，除了到海邊度假，又商量買屋和換新車等未來計劃。可是數周後，考克斯卻透過朋友向卡特利奇提出分手，並要求他從她家搬走。卡特利奇同意，但他離開時卻順道取走了放在考克斯家中的刮刮樂卡，並交給營運商卡米洛特（Camelot）處理獎金發放。當時，卡米洛特指如果雙方同意共享獎金，將會起草相應文件供他們簽署。

英國39歲男子卡特利奇（Michael Cartlidge）和37歲前女友考克斯（Charlotte Cox）因分配獎金問題發生糾紛。（Facebook）

不過，自這對情侶分道揚鑣後，就因獎金分配陷入相互指責局面。卡特利奇控訴考克斯分手是想要獨吞獎金，又指他們購票前就說好假如中獎會平分獎金，因此他堅持自己有權取得一半獎金，「我知道是用她（考克斯）銀行帳戶支付（買刮刮樂），但從道義上講，應該是50-50（平分）」。不過，考克斯駁斥是「垃圾」言論，稱卡特利奇至今沒有支付彩票轉賬，沒權平分獎金，她的朋友亦批評卡特利奇「不是好人」，指其所為「毀壞」了考克斯和家人過去數月生活。

於1月時新上任的彩券公司老闆奧爾文（Allwyn）指，根據刮刮卡彩券規則，「只有1個人可以成為彩券的擁有者，並且只有中獎刮刮卡背面寫有姓名和地址的人才能領取獎金」，因此將視考克斯為唯一得獎者，亦即卡特利奇不會分得分毫。

卡特利奇正考慮採取法律行動，以爭取平分獎金。（Facebook）

卡特利奇2月10得知消息後相當崩潰，但仍堅持自己有權獲得一半獎金，表示「沒有夏洛特（考克斯），我們不會刮中大獎，但若不是我，她也不會買彩券」。他指出，未來將會訴諸法律，為個人權益奮鬥。

另外，根據《每日郵報》報道，卡特利奇去年與考克斯一起前，涉嫌襲擊前女友菲利普斯（Crystal Neary-Phillips）及砸毀對方手機。卡特利奇否認兩項指控，該案將於4月18日在當地地方法院審理。

（綜合）