外甥仔初二剪髮當晚舅父醉駕亡！舅母1理由告故意殺人　法官咁判…

傳統習俗能當成法律理據？內媒日前報道1宗舅母告外甥仔案件，事緣外甥仔在正月初二剪髮，但當地有「正月理髮死舅舅」習俗，結果當天晚上舅父因為酒駕發生車禍死亡，舅母認為外甥仔在明知該習俗下仍剪髮是「故意殺人」，在向公安局舉報不受理下，決定以民事方式提告索償100萬人民幣（約111萬港元）。不過，法官審理時指出舅父死因是酒駕導致車禍，和外甥仔剪髮無因果關係，不能以民間習俗作道德綁架，駁回其訴訟。



內地男在正月初二剪髮，他的舅父在當晚遇車禍死亡。（示意圖／資料圖片）

央視網日前報道《年關說案》中1則案件，內地1名外甥仔在大年初二剪髮，結果當晚舅父遇上車禍離世，舅母因為當地習俗關係，入稟控告外甥「故意殺人」，索償100萬人民幣。

報道指，某年大年初二時舅父來到劉兵（化名）家中，2人關係欠佳，相見時舅父不滿劉兵披頭散髮，批評他為何不好好理髮，繼而口角。劉兵反擊，指他決定要「大年初二理髮」，爭吵後離家出走。當地有習俗是「正月理髮死舅舅」，結果當天晚上舅父真的遇車禍死亡。

至翌日，劉兵獲悉舅父因晚上酒後騎車發生車禍死亡，立刻趕去弔唁。舅母發現他真的去了理髮後非常不滿，2人發生激烈衝突，舅母表示會到公安局舉報他「故意殺人」。據悉舅母辦好舅父後事後，找了1位「大仙」，對方認為劉兵明知「正月理髮死舅舅」習俗下仍去理髮，「必然導致舅舅不能釋懷」，才會令舅父喝酒時比平時醉得快，導致發生車禍，屬間接殺人。

法官認為舅父因酒駕遇車禍死亡，和外甥仔剪髮無關。（示意圖／資料圖片）

不過，舅母去公安局舉報外甥仔「間接故意殺人」未獲受理，她決定以民事方式將外甥仔告上法院，索償100萬人民幣。

法院審理時認為，舅母提出的理據是「民間習俗」，不能以此作道德綁架，整宗車禍起因是舅父酒後駕駛，和劉兵理髮無關，兩者無因果關係，終駁回訴訟。

內媒報道，「正月理髮死舅舅」之說有2處起源，第一，清軍入關時的「剃髮令」，要求漢人剃髮留辮，有違漢人傳統的身體髮膚受之父母說法，以各種理由拖延不剪，被指「思舊」，以訛傳訛變成「死舅」（普通話發音接近）。另一說法是民國時期的「剪辮令」，因為清朝長期統治的影響，很多人不願意剪辮，而因為法令實施日期正好是正月，故以「剃頭思舊」再以訛傳訛成「剃頭死舅」。雖然「正月不理髮」習俗已不多人理會，但仍有民眾會遵守。

（綜合）