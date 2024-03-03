19歲男網約2未成年少女　溫泉旅館初見面性交　家長報警下場曝光

網絡交友要小心！台灣有名19歲青年，在網上結識2名未成年少女，3人即日相約到北投泡溫泉，其間青年趁機伸魔爪與2女孩發生性關係，事後女孩家長發覺她們不對勁，才揭發她們偷嘗禁果。涉案青年承認對14歲以上未滿16歲之女子性交罪，早前被判入獄6個月，獲准緩刑2年。



19歲青年小明（化名）在網上認識未成年的小花及小玲後，3人相約到溫泉旅館發生關係。（示意圖，非當事人／GettyImages）

綜合台灣媒體報道，19歲青年小明（化名）在網上認識小花及小玲（同為化名），3人熟稔後，在去年４月某日凌晨３時多，透過Line相約出遊，小明租下1輛車，在同日凌晨４時多載小花及小玲到北投的溫泉旅館。小明在明知2女孩未成年的情況下，與她們發生性關係。

事後，小美及小玲的父母察覺女兒不對勁，才揭發事件，並帶她們前往報案。而小明坦承有在上述時間先後與小美及小花發生關係，但辯稱2人表示已滿16歲，而小花和小玲在面對警訊的過程中證實有這件事，士林地檢署偵查後對小明提出起訴。

小明就2項對14歲以上未滿16歲之女子性交罪，被判入獄6個月，獲緩刑2年。（GettyImages）

案件審理後，法官指小明在寑訊前坦承一切，並考慮他已和小玲及小花的家屬達成和解，並已賠償對方，加上小明在犯案時僅有19歲，同屬年輕，且無任何前科。不過事件對小玲及小花的身心造成影響，就2項對14歲以上未滿16歲之女子性交罪，判被告入獄6個月，獲緩刑2年，緩刑期間付保護管束，全案可上訴。