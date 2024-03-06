帽事！驚悉結婚18年妻子婚前激戰26男　丈夫提離譜要求才肯復合

外國有男子與青梅竹馬的妻子結婚18年，育大2子過着美滿婚姻生活。該男子早前在網上發文，大爆自己原來一直「被綠」，他指有次同學聚會後，意外獲悉妻子竟在大學時期曾與26名男子發生性關係，每位「炮友」曾約會過1至30次，男子氣得離家出走。妻子為挽留丈夫，辯稱這些都是在婚前發生，不算婚外情，男子因此提出1離譜要求才肯復合，惹來網民熱議。



樓主與青梅竹馬的妻子結婚18年，早前才知妻子在大學時期曾與26名男子發生關係，讓他瞬間崩潰。（示意圖／GettyImages）

這名男網民在網上論壇「Reddit」發文，指他和妻子中學時代已開始拍拖，儘管2人升大學後遠距離戀愛，但樓主每個周末也會去找對方。2人愛情長跑多年終共結連理，如今已結婚18年，更育有分別15歲及12歲的兒子。

直至早前參加同學聚會後，樓主的婚姻便出現問題。他指妻子的朋友大爆妻子在大學時期「很狂野」，男子疑惑地回頭見妻子正向朋友打眼色，察覺不對勁。回家後他大興問罪之師與妻子對質，對方才坦言當是因參加不同社團認識很多異性，也曾有固定的炮友，前後大概和26名男性發生過關係，每個1至30次不等。

樓主向妻子提出了復合的條件，就是他也要和26名女性發生關係，否則就離婚。（GettyImages）

樓主氣得離家出走，妻子為了挽留，辯稱那些都在婚前發生，不算是婚外情。而樓主其後向妻子提出了復合的條件，就是他也要和26名女性發生關係，否則就離婚，要妻子好好考慮。

帖文一出即惹來網友激烈討論，多數人認為妻子雖然有錯在先，但男子的手法亦有報復的意味，根本沒必要，「你不是想復合，只是想報仇」、「你的心裏已經有了答案，決定要分開的話不要拖拖拉拉。」，亦有人忠告樓主「與這些女性發生關係並不會讓你覺得好過，他只有原諒她及放下這件事，否則就是離婚」。

（Reddit）