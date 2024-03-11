港男擬買樓婚後遷出　阿媽知無得同住唔開心　網民撐搬走建議咁…

買樓置業是一生大重大決定，除了自己的意願，也要考慮家人的感受。近日有港男在討論區發文分享買樓的憂慮，樓主表明打算置業，以便結婚後能與太太遷出居住。沒想到，母親得知其想法後頓時感失落，表示從來沒有想過兒子會在婚後搬離祖屋。樓主不希望母親太傷心，無奈問：「可以點做好？」有網民支持樓主婚後遷出，但認為其母獨居「會好寂寞」，而為了方便照顧母親。建議「最多咪買附近」。



有港男擬買樓，指打算結婚後與太太搬往新居，惟母親聽到後感到失落。（示意圖/ GettyImages）

樓主在香港討論區以「諗買樓自己搬出黎住，阿媽好大反應…」為題發帖，表示因為樓價下跌和政府「撤辣」等原因，自己「有啲心動」買樓，打算在結婚後搬到新居。於是跟母親分享自己的計劃。詎料母親對此感到失落，更稱「從來冇諗住我會搬走…」，又認定樓主將來結婚後仍然會與她同住，惟樓主指女友曾表明「一定唔同奶奶同住」，而他亦同意女友的看法。樓主在帖文透露自己不希望夾在母親和女友中間，直言「估唔到我阿媽係想同我住，呢樣我真係唔知點好…」。

樓主稱女友曾跟他表示「一定唔同奶奶同住」，但母親則希望能繼續同住。（《爛賭夫鬥爛賭妻》劇照）

有網民表示樓主的母親可能因為跟兒子相處數十年，不捨得他搬出去，但樓主的未來太太已清楚表明結婚後不願意與奶奶同住，認為樓主「阿媽和太太，只能選一個」。另有人分析指太太是陪伴自己終老的人，稱「將來你老到不能自理，她也就是照顧你的那個人」，因此建議樓主跟隨太太的想法婚後遷出。

不過，亦有人認為樓主的母親是一翻好意，稱如果自己的上班地點遠離住家，會考慮找地方租住，但當時他的家人「覺得我唔再理佢哋」，故反問樓主的母親會否擔心他無法負擔租金才會有這麼大反應。

不過，有網民則形容母親的想法「食古不化」，認為「佢自己都做過人新抱，難道佢自己唔明白婆媳糾紛呢個問題？」、「自古以嚟奶奶同新抱無論平時關係幾好都好，一齊住點都有問題」，強調「呢個係千年不變嘅定律」。網民普遍支持樓主搬走，但議不要搬太遠，多點回去跟媽媽吃飯，並提到「我自己就係咁，結咗婚之後搬咗出去，但同我老婆每晚都返屋企同阿爸阿媽食飯，都不知幾融恰」。

（香港討論區）