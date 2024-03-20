友邦香港2023年十個市場No. 1　全賴客戶支持　團隊Go Beyond

2023年可說是友邦香港大豐收的一年，不單全年業績表現卓越，更於2023年全年香港長期保險業務臨時統計數字中，勇奪十個市場佔有率第一#，領先業界。



友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，衷心感謝客戶的支持和信任，及全體前線和後勤團隊的努力。能突圍而出，源於公司本着「以客戶為中心」的理念，為客戶提供優質且多元化的產品及服務。同時，友邦香港積極為社會的可持續發展作出貢獻，致力全方位幫助大眾實踐「健康長久好生活」。



在2023年全年香港長期保險業務臨時統計數字中，友邦香港共奪十個市場佔有率第一，包括年化新保費、有效保單數目、新造保單數目、本地新造保單數目、財務策劃顧問團隊年化新保費、財務策劃顧問團隊新造保單保費、財務策劃顧問團隊銷售新保單數目、經紀團隊年化新保費、經紀團隊銷售新保單數目、投資相連壽險年化新保費。

友邦保險集團2023年全年業績更顯示，友邦香港及澳門業務錄得強勁增長，例如新業務價值增長82%、年化新保費增長123%等，成為集團2023年新業務價值最大貢獻者。

馮偉昌表示，公司堅持「以客戶為中心」，無論在產品設計及服務，均以客戶的需要為大前提，全力支持他們在人生每個階段的追求。而記者特別翻查市場截至2023年12月31日的數據，友邦香港整體強積金一年、三年及五年平均回報亦交出了亮眼成績表。

嶄新思維 推出靈活創新產品及非凡服務體驗

近年來，大眾健康意識越趨提升，希望享有更全面及靈活的醫療保障。馮偉昌指出，友邦香港致力開發創新產品和服務，全力為客戶的健康、財富及保障制定具前膽性及合適的保障和理財方案。例如市場首創讓客戶按不同需要和財務考慮，自訂危疾保障及保額的「自在自選」危疾保，正是因應市場需要，推出具靈活性及自主性的嶄新保障產品。

明白到科技在日常生活中不可劃缺，馮偉昌指公司持續投放在科技、數據與分析，革新客戶數碼服務平台，並表示客戶手機應用程式即將全面升級，提供多元化客戶服務。

他續說， 團隊亦洞悉高淨值客戶需要更貼心的健康和財富管理一站式服務和與別不同的體驗， 因此友邦香港於去年推出友邦峻宇財富管理中心、友邦峻宇養生庭，以及成立友邦峻宇會，既為客戶悉心安排財務規劃，亦會提供養生方案，讓客戶真正身心與財富雙收。

友邦峻宇財富管理中心定位針對高淨值客戶，務求為他們提供獨特財富管理體驗。另外友邦峻宇養生庭及友邦峻宇會為尊貴會員提供全面的財富管理、健康養生，以及一系列尊享生活品味禮遇。

多元化項目回饋社會 共創可持續未來

馮偉昌表示，友邦香港一直竭力擔當業界的領導角色，全力發展業務的同時，積極貢獻社會，落實「環境、社會和管治」(ESG) 的承諾，為社會的可持續發展出一分力。他舉例，友邦香港不單全力支持由香港保險業聯會策動的《保險業氣候約章》，公司上下亦有一連串對抗氣候變化的教育與活動，以行動創造綠色未來。

在回饋社會方面，馮偉昌指公司推出「AIA健康校園計劃」，向全港約500間小學推動及鼓勵學生從小養成健康生活習慣；同時亦透過「友邦獎學金」致力培育新世代，至今已捐出超過4,000萬港元予10間本地大學、有 300位大學生受惠。

馮偉昌另提到，載譽歸來的「友邦嘉年華」及「友邦熱刺足球同樂日」，為大眾營造更多歡樂及推廣健康生活。剛過去的「友邦嘉年華」更送出合共3萬多張門票作慈善用途，讓社會不同階層人士，都可以與家人朋友盡情玩樂，創造更多美好回憶。在支持弱勢社群方面，友邦香港已經連續9年成為樂施毅行者的首席贊助， 為扶貧出一分力。

友邦香港積極回饋社會，透過舉辦不同活動為社會帶來正能量，支持青少年發展，為社會的可持續發展出一分力。

「友邦嘉年華」為大眾營造更多歡樂，帶來更多正能量。

友邦香港已經連續9年成為樂施毅行者的首席贊助， 為扶貧出一分力。

榮獲80多個業界殊榮

友邦香港於2023年除了業績亮麗，更獲得各界認同，年內贏取總共80多個業界殊榮，涵蓋產品創新、強積金、科技、客戶體驗、專業服務、人才培訓、市場策略以及ESG範疇。

馮偉昌表示，友邦香港廣告提及的「ASPIRE 不斷追求 為您超越」，並非一個口號。公司由前線到後勤都每天努力，務求在每一方面都不斷超越，為客戶及社會走得更前更遠，成為幫助大眾追求「健康長久好生活」的好拍檔。

友邦香港於2023年的表現獲得認同，在業界矚目及標誌性的「香港保險業大獎」中脫穎而出，勇奪六項最高殊榮，並在其他多個獎項類別中位列年度三強。

香港首位200米自由泳世界紀錄保持者何詩蓓真實演繹友邦香港「ASPIRE 不斷追求 為您超越」的精神。

# 保險業監管局2023年1月至12 月香港長期保險業務的臨時統計數字，以個人人壽、年金及個人人壽投資相連(類別A及C) 及其他個人業務 (類別B、D、E及F) 之新造直接業務及有效直接業務計算。「財務策劃顧問團隊」歸類爲香港保險業監管局分類中的「代理」。「經紀團隊」歸類爲香港保險業監管局分類中的「經紀」。 「本地新造保單」歸類爲香港保險業監管局分類中的「在岸新造直接業務」。