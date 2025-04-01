「節日後遺症您中幾個？」｜額外獎賞結果公布

《香港01》舉辦的「節日後遺症您中幾個？」遊戲早前經已圓滿結束，當中完成遊戲的會員有機會賺取 688「01積分」，遊戲當中可選擇回答指定問題「分享您2025年的新目標」，答案如果被編輯評審選中，仲可以贏走美國品牌新款平板電腦（名額1個） !

經小編一輪評審後，挑選當中最具正能量和啟發性的答案，並選出以下得獎者，得獎者可獲得「美國品牌新款平板電腦乙部」，得獎答案如下：

得獎者：W*** W** H***

「我的2025年新目標是持續學習與成長，擁抱挑戰並以積極的態度面對生活。我希望幫助更多人獲取知識、解決問題，並鼓勵他們發掘自己的潛能。今年，我將專注於提升自己的技能，培養更強的創造力與解決問題的能力。我也會保持健康的生活方式，平衡工作與生活，珍惜與家人朋友相處的時光。此外，我希望用正能量影響身邊的人，鼓勵他們勇敢追夢，讓每一天都充滿意義，共同創造更美好的未來！」

註1：以上得獎者已獲《香港01》電郵通知，有關獎品詳情和兌換方法，可以參考電郵內容。

註2：以上分享內容由得獎者授權提供，並不代表《香港01》立場。

註3：積分將於此文章發佈後7-10個工作天內，直接傳入得獎者的會員帳戶中。

*活動受條款及細則約束，詳情可：按此。