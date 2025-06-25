「春天容易疲倦感重？」｜額外獎賞結果公布

《香港01》舉辦的「春天容易疲倦感重？」遊戲早前經已圓滿結束，當中完成遊戲的會員有機會賺取 788「01積分」，遊戲當中可選擇回答指定問題「分享您於春天抗疲勞的方法」，答案如果被編輯評審選中，仲可以贏走美國品牌智能手錶乙隻（名額2個） !



經小編一輪評審後，挑選當中最具資訊性與實用性的答案，並選出以下得獎者，得獎者可獲得「美國品牌智能手錶乙隻」（名額2個），得獎答案如下：

得獎者：L** L** S***

「春天抗疲勞的方法是多喝去濕的湯水及多吃去濕的食物，藉此減少「春睏」，還會到中醫處調理自己的身體，固本培元，打好身體內在的健康，另外，也會起居作息有規律，嘗試多做運動及從飲食調理方面入手，希望全方位能提升健身的質素，擁有健康的體魄，莫說是疲勞，其他身體上的毛病也能減少，這是最治標又治本的方法。」

得獎者：L** Y** L**

「因為春天濕氣重，第一抗疲勞方法係最緊要用抽濕機抽走家中濕氣，因為濕氣重個身體會特別疲勞，你開咗抽濕機抽走濕氣個人會特別舒服，第二你用電暖墊，因為你張床係會特別濕氣重，你會瞓上去會加重濕氣，所以瞓之前你加一張電暖墊放上床褥上面開熱佢將床褥上嘅濕氣蒸發，你瞓上嘅時候可以令到你去除濕氣嘅最好辦法。」

註1：以上得獎者已獲《香港01》電郵通知，有關獎品詳情和兌換方法，可以參考電郵內容。

註2：以上分享內容由得獎者授權提供，並不代表《香港01》立場。

*活動受條款及細則約束，詳情可：按此。