每年盛夏全城引頸以待的消費盛事——「香港開心購物節」即將於今年7月1日強勢回歸！單看往年陣容，絕對值得各位精明消費者提前期待。想第一時間掌握「香港開心購物節」的超值著數？立即搶先登記成為《香港01》會員，在7月1日至8月31日期間，透過《香港01》App狂搶各項精彩禮遇，齊齊引爆今夏最強的消費熱潮！



「香港開心購物節」將於7月1日強勢回歸

「香港開心購物節」自首辦以來，已成為香港夏日標誌性的消費狂歡節。活動規模龐大，覆蓋全港多個核心商圈，由大型百貨、潮流服飾、人氣美妝，到連鎖餐飲、以至家庭電器，全方位照全港市民的多元需求。雖然2026年參與的商戶名單及優惠尚未公布，但預計今年將會延續傳統，帶來更多元化的商戶組合與驚喜互動，讓大家在炎炎夏日中感受到滿滿的購物快樂！

驚喜著數陸續有來

在期待2026年活動詳情正式出爐之前，也可以參考往屆的震撼優惠。在過去幾年的購物節中，香港零售管理協會曾聯合眾多知名品牌，如麥當勞、大家樂、百佳超級市場、萬寧、豐澤及各大珠寶金行等，推出多項「買一送一」、消費禮遇或現金券等超筍著數，讓消費者在整個7至8月期間週週有驚喜，週週有券搶！

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