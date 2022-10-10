全民送2,000「01積分」 購買糧油雜貨及秋冬食材即享優惠

2022年10月新一期消費券已發放，《香港01》再為讀者帶來更多購物獎賞及優惠，每位讀者可領取2,000「01積分」於「01網購」購物即時扣減訂單金額，名額5,000人！同時，您亦可使用消費券與以上優惠一併於「01網購」購物。「01網購」現接受支付方式包括AlipayHK，WeChatPay HK，八達通，Visa 或 Mastercard 信用卡。

「01網購」現有過千件貨品供會員選購，包括食品、家居電器、美妝貨品、體檢醫美...等等。

搶分入口



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(是次活動所派發之「01積分」有效期為2022年10月31日晚上23:59分)

*活動期內於「01網購」消費實付金額滿$300（即扣除「01積分」後的淨額消費），可額外獲得$50「01優惠券」一張（名額500張），適用於「01網購」全平台使用。

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天氣慢慢轉涼就係大家圍爐嘅火鍋時間，快啲到「01網購」選購秋冬食材啦，仲有各款秋冬湯水及日用品𠻹！

【活動詳情】



讀者於《香港01》手機應用程可享禮遇：

活動時間 : 2022年10月10日（中午12時）至10月31日（晚上11時59分）

禮遇一：於《香港01》 免費領取2,000「01積分」*（名額5,000人）。

禮遇二：活動期間於「01網購」消費實付金額滿$300（扣除「01積分」後的淨額消費），可額外獲得$50「01優惠券」^一張（名額500人），下次於「01網購」消費時使用。

禮遇三：任何購物消費滿每$1可賺取1「01積分」，供下次購物時積分當錢使。

*讀者須登記成為01會員方可享優惠，「01積分」派發名額有限，送完即止。

^相關「01優惠券」將於2022年11月2日（中午12時）自動存入合資格會員之01會員帳戶，「01優惠券」使用有效期為2022年11月30日（晚上11時59分），逾期無效。

【重要時間】

2,000「01積分」將於2022年10月10日（中午12時）正式開搶，萬勿錯過！

活動將於2022年10月31日（晚上11時59分）到期，搶到分嘅幸運兒記得喺到期前上「01網購」消費，用「01積分」可以當錢使直接扣減訂單金額高達50%，半價買心儀貨品。

如何進入「01網購」?



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「01積分」當錢使

*有關之活動及優惠只適用於指定項目，並須受個別項目的條款及細則約束。《香港01》隨時保留更改條款及細則和活動及／或優惠的權利，並擁有取消或終止活動的最終決定權而毋須事前通知。

活動條款及細則



1. 由《香港01》（下稱「主辦單位」）主辦之「01積分」消費賞（下稱「活動」），只限「01會員」參與。

2. 活動由2022年10月10日（中午12時）至2022年10月31日（晚上11時59分）（下稱「活動期」）止，主辦單位具備更改活動日期及時間之最終決定權而毋須另行通知。

*活動期分為兩階段進行：

3. 所有與該活動有關之日期及時間（包括但不限於活動開始和結束時間），均以主辦單位之系統記錄為準。

4. 活動期內，每個01會員帳戶可免費領取2,000「01積分」一次（名額：5,000個及積分到期日為2022年10月31日晚上11時59分）；活動期內於「01網購」消費實付金額滿$300（即扣除「01積分」後的淨額消費），可額外獲得$50「01優惠券」一張（名額500張）。所有「01優惠券」數量有限，送完即止。

5. 是次活動送出之「01優惠券」有效期為2022年11月30日（晚上11時59分）及於「01網購」以單一銷售單計算滿$450方可使用（即使用「01積分」扣減後之結算金額），每張銷售單只可使用一次及一張「01優惠券」，一經使用會即時失效。

6. 是次活動所派發之「01積分」及「01優惠券」不能轉讓或出售予第三者，不可兌換現金、退換、轉售或作任何商業用途。

7. 參加者於活動期間，因任何電腦、電話及網路等技術問題而引致參加者所遞交的資料有延遲、遺失、錯誤、無法辨識等情況而未能成功領取「01積分」，責任由參加者自負，主辦單位概不負責。

8. 如發現有任何不當行為或參加者違反誠信原則而獲取「01積分」，包含但不限於以外掛程式或其他非正式途徑參加活動、使用其他第三方設備或技術獲取「01優惠券」、違反或侵犯主辦單位的權益等，主辦單位有權即時取消其活動參加資格而毋須給予理由。

9. 會員參與是次活動之同時，即代表同意其所載之條款及細則。如有違反，主辦單位有權隨時取消其參加及其獲得「01積分」資格。

10. 參加者參與此活動即代表同意《香港01有限公司》收集參加者於活動過程中所提交的個人資料及參加記錄，有關《收集個人資料聲明》請按此參閲： 。有關的資料將用作日後活動宣傳之用，除指定資料處理者外，《香港01有限公司》將對上述訊息保密。

11. 如對是次活動有任何異議或爭議，主辦單位保留最終決定權，包括隨時暫停、更改或終止活動及修改有關條款及細則之權利，毋須作另行知。

12. 如有任何有關活動的疑問，請按此前往 查詢。

13. 有關「01積分」之使用條款及細則，詳情請按此參閱。