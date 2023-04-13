【消費券加碼賞2023】送您$450網購優惠券 | 附換領方法

政府將於2023年4月16日向市民派發第一期消費券，《香港01》為答謝會員一直以來的支持，率先推出網購優惠券，每位會員可獲高達$450網購優惠券及2,000「01積分」，可於優惠期內到在《香港01》的生活服務平台時使用（名額有限，先到先得)！

另外，您亦可使用消費券與以上優惠一併於「01網購」購物或「01空間」購票。《香港01》的的生活服務平台現接受支付方式包括AlipayHK，WeChatPay HK，八達通，Visa 或 Mastercard 信用卡。

按此即到「01網購」選購貨品！

按此即到「01空間」選購門票！

領取優惠入口



提提您：如果單一訂單以「01積分」扣減部份貨款後滿指定金額（滿$3,000可使用$300優惠券；滿$1,000可使用$100優惠券；滿$500可使用$50優惠券）就可以用埋張網購優惠券，隨時低過半價埋單。

*所有優惠券適用於全平台消費，包括「01網購」購物或「01空間」購票。

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活動詳情：



讀者免費登記成為01會員後可於《香港01》手機應用程尊享禮遇：

活動時間 : 2023年4月13日（中午12時）至4月30日（晚上11時59分）

禮遇一：於《香港01》 免費領取總值高達$450網購優惠券*（$300網購優惠券：名額500人；$100網購優惠券：名額1,000人；$50網購優惠券：名額2000人）。

禮遇二：於《香港01》 免費領取 2,000「01積分」*（名額5,000人）。

禮遇三：於《香港01》「01網購」或「01空間」平台任何購物消費每$1可賺取1「01積分」，供下次 購物/購票時積分當錢使。

*網購優惠券及「01積分」數量有限，送完即止。

【重要時間】

2023年4月13日（中午12時）：正式開搶此活動之「網購優惠券」及「01積分」，搶券搶分連結會於活動開始前5分鐘上載此文章，記得設定鬧鐘準時入嚟搶券啊！

2023年4月30日（晚上11時59分）：此活動所領取之「網購優惠券」及「01積分」到期。搶到優惠嘅幸運兒記得喺到期前上 「01網購」或「01空間」消費，您仲可以用「01積分」當錢使直接扣減訂單部份金額，一張單扣減「01積分」後滿每張「網購優惠券」嘅消費指定金額就可以用埋張「網購網購優惠券」，隨時低過半價埋單。

如何進入「01網購」?



按圖即睇搶券教學



搶到嘅「網購優惠券」隨時都可以係《香港01》手機應用程式中「我的」入面揾到



「網購優惠券」使用教學



《香港01》推出的「網購優惠券」可於旗下全平台使用，包括 「01網購」及「01空間」，於指定期限或之前在「01網購」或「01空間」消費可直接扣減商品價格*！

於結算頁面揀選使用哪張優惠券，按圖即睇

*有關之活動及優惠只適用於指定項目，並須受個別項目的條款及細則約束。《香港01》隨時保留更改條款及細則和活動及／或優惠的權利，並擁有取消或終止活動的最終決定權而毋須事前通知。

活動條款及細則



1. 由《香港01》（下稱「主辦單位」）主辦之「消費券加碼賞2023」（下稱「活動」），只限登記成為「01會員」參與。

2. 活動由2023年4月13日（中午12時）至2023年4月30日（晚上11時59分）（下稱「活動期」）止，主辦單位具備更改活動日期及時間之最終決定權而毋須另行通知。

3. 所有與該活動有關之日期及時間（包括但不限於活動開始和結束時間），均以主辦單位之系統記錄為準。

4. 活動期內，每個01會員帳戶可免費領取指定之網購優惠券（面值$300：500張、$100：1,000張、$50：2,000張）或及2,000「01積分」（名額：5,000個），每個會員帳戶可領取每款面值之優惠券或及「01積分」獎賞一次及一張。所有網購優惠券數量有限，送完即止。此活動所領取之「網購優惠券」及「01積分」將於2023年4月30日（晚上11時59分）到期，逾期無效。

5. 是次活動送出之網購優惠券於「01網購」或「01空間」以單一銷售單計算之實付金額(即使用「01積分」扣減後之結算金額)滿指定金額方可使用（滿$3,000可使用$300優惠券；滿$1,000可使用$100優惠券；滿$500可使用$50優惠券），每張銷售單只可使用一次及一張網購優惠券，一經使用會即時失效。

6. 是次活動所派發之網購優惠券不能轉讓或出售予第三者，不可兌換現金、退換、轉售或作任何商業用途。

7. 參加者於活動期間，因任何電腦、電話及網路等技術問題而引致參加者所遞交的資料有延遲、遺失、錯誤、無法辨識等情況而未能成功領取網購優惠券，責任由參加者自負，主辦單位概不負責。

8. 如發現有任何不當行為或參加者違反誠信原則而獲取網購優惠券，包含但不限於以外掛程式或其他非正式途徑參加活動、使用其他第三方設備或技術獲取網購優惠券、違反或侵犯主辦單位的權益等，主辦單位有權即時取消其活動參加資格而毋須給予理由。

9. 會員參與是次活動之同時，即代表同意其所載之條款及細則。如有違反，主辦單位有權隨時取消其參加及其獲得網購優惠券資格。

10. 參加者參與此活動即代表同意《香港01有限公司》收集參加者於活動過程中所提交的個人資料及參加記錄，有關《收集個人資料聲明》請按此參閲： 。有關的資料將用作日後活動宣傳之用，除指定資料處理者外，《香港01有限公司》將對上述訊息保密。

11. 如對是次活動有任何異議或爭議，主辦單位保留最終決定權，包括隨時暫停、更改或終止活動及修改有關條款及細則之權利，毋須作另行知。

12. 如有任何有關活動的疑問，請按此前往 查詢。

13. 有關「01積分」之使用條款及細則，詳情請按此參閱。

14. 有關「網購優惠券」之使用條款及細則，詳情已於每張網購優惠券列明。