【會員通訊】條款及細則、私隱政策聲明修訂

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我們已更新相關條款及細則、私隱政策聲明。

此修訂内容在2024年1月19日生效。

新版條款及細則、私隱政策聲明已列明在此。

如何成爲01會員、賺取「01積分」？

用戶可採用電郵地址或手機號碼註冊成為01會員，而「01積分」僅限於手機號碼註冊（只限香港/澳門/內地號碼）之用戶。現時新註冊的01會員，可獲取800「01積分」作為迎新獎賞！

「01積分」如何當錢使？

在「01空間」或「01網購」的大部份商品/服務均接受「01積分」當錢使，只要在付款前選擇以「01積分」抵銷訂單價格，便可直接當現金扣減，做法非常簡單。

圖示參考例子（一）

01會員選購商品/服務後，付款頁面顯示貨品總額，在下方按「+」或「-」符號以控制使用的積分額。付款頁面底部，即時顯示扣減「01積分」後的貨品總額，如圖下。

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