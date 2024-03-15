周殷廷演唱會｜入行9年首開騷　5月連開兩場更身兼創作總監同導演

周殷廷（YAN TING）出道9年，從2015年出道開始一直尋找屬於自己音樂路。儘管中間經歷迷失低谷時期，但憑藉熱血，永不言棄的精神，始終沒有放棄音樂夢，選擇去學習沉澱自己，在挫敗之中積極裝備自己。終於在對的時機重新出發，以新面貌回歸樂壇。

周殷廷影演唱會海報，隱隱約約騷肌。

YAN TING以自己對音樂的見解、構想、人生路途上的啟發和情感，為樂迷製造了不少廣為人知歌曲。《遲了悔改》、《意外現場》及最近榮登YOUTUBE熱爆影片榜首的最新歌曲《三生有幸》均一致大獲好評。

《三生有幸》最近榮登YOUTUBE熱爆影片榜首的最新歌曲！

出道9年，YAN TING終於宣布將於5月14、15日（星期二、三）在九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall舉行《WHO IS YAN TING LIVE 2024》首個個人演唱會，由出道開始，他的社交平台就以「whoisyanting」為賬號，而今次他在鎂光燈下、舞台之上，將為「WHO IS YAN TING」這個答案揭幕。

YAN TING宣布將於5月14、15日（星期二、三）在九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall舉行《WHO IS YAN TING LIVE 2024》個人演唱會。

擁有多重身份的YAN TING，除了在今次演唱會唱歌外，更會擔任創作總監及導演一職，讓樂迷可以欣賞不同領域的YAN TING及感受他的用心。

YAN TING一向做開導演，所以今次除了唱歌外，他更會擔任創作總監及導演一職。

《WHO IS YAN TING LIVE 2024》



日期：2024年5月14至15日(星期二、三)



時間：晚上8時15分



地點：九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall



地址：香港九龍九龍灣展貿徑1號3樓



票價：HK$1380 (VIP)*, HK$880, HK$ 680, HK$ 480

*VIP門票福利HK$880 VIP區門票x 1、完場後台合照x 1、簽名專輯x 1、限量Tote Bag x 1、Customised VIP Lanyard x 1

