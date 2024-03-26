專訪｜雲浩影喜獲網民讚唱歌風格似王菲獨特　幽默回應：係我目標

歌手雲浩影（Cloud）本月推出第二隻個人EP《INTRODUCTION to PAIN》接受《香港01》專訪宣傳新碟，並且分享首次擔任作曲人的點滴，以及現實愛情世界故事，首度開腔回應與初戀男友結束9年情回復單身的感受。她真情剖白：「佢係存在喺你腦海入邊，喺你心入邊嘅一個感覺，所以你話放下又得，放不下又得。」

歌手雲浩影（Cloud）本月推出第二隻個人EP《INTRODUCTION to PAIN》接受《香港01》專訪宣傳。（讀者提供）

擔任作曲人製作抒情歌《放下放不下 》

被問到擔任作曲人，有份創作新碟其中一首抒情歌曲《放下放不下 》，她表示：「多謝Alex Fung（馮翰銘）俾呢個機會我，同一班咁有經驗嘅人寫歌玩，係好開心，亦都係幫我開咗一道門，話俾我知原來可以咁樣，作曲原來係咁好玩。」提到自己負責作曲的部份會否有擔心的階段，她說：「一開始係有，Alex Fung話嚟緊會寫呢首歌，不如你一齊嚟啦！我好驚，因為要喺佢面前唱佢嘅Melody，因為佢本身就係一個好有才華嘅音樂人，同佢合作嘅人已經喺神枱，好似陳奕迅同容祖兒，我呢啲小角色喺佢面前作曲真係驚驚地。」她憶述當時有要求Alex Fung先去第二個房間，並表示：「我好驚，所以佢就乖乖地入咗去，我就發揮自己嘅小宇宙。」

雲浩影感謝Alex Fung（馮翰銘）的鼓勵，讓她能夠嘗試擔任作曲人之一。（讀者提供）

《放下放不下 》MV。（影片截圖）

現實愛情世界

談及初戀階段，她說：「16歲，吸引我係覺得佢好善良，同埋覺得佢係一個好叻嘅人，兩個人相處係令到大家一齊進步，我覺得呢一個係關係裏面最重要嘅嘢。」她繼續指與初戀對象拍拖9年。提到現實之中對於上一段戀情是否已經放下，她表示：「好視乎你點樣睇放下，我最近都思考緊乜嘢係放下，因為我覺得自己唔係好鍾意放下呢個字，我覺得放下好似要完全忘記，對佢在冇感覺同感受。」她指人的經歷不應該是這樣，更真情剖白：「佢係存在喺你腦海入邊，喺你心入邊嘅一個感覺，所以你話放下又得，放不下又得。」

雲浩影談及初戀階段。（讀者提供）

Cloud與初戀男友Ryan曾拍拖9年。（IG圖片）

與初戀男友結束9年情回復單身

被問到回復單身之後，第一年的情人節如何渡過，她說：「今年嘅情人節都係工作渡過，孤單都有啲㗎！都有同團隊講我情人節要自己一個，佢哋話唔緊要啊，我都陪你開工。情人節對於單身嚟講都係一個日子，對於拍拖嘅人嚟講，如果遇到啱嘅人日日都係情人節。」她透露過往有收過閨蜜在情人節送「西蘭花」，大讃對方很有創意。

她繼續指單身有單身的好處，更一度搞笑表示：「講真拍拖嘅人拍拖，個個都想拍拖咩？」講到會否像MV情節一樣想起戀人會輾轉反側睡不着，她坦言：「曾經有嘅，但我都係一個鍾意瞓覺嘅人，所以瞓覺好少會影響到。唔開心喊，就會瞓着，反而就係起身就好清醒，點樣去過活，就更加難面對嘅嘢。」她毫不掩飾直言：「第二日做嘢，你隻眼一定會腫，眼淚嘅鹽分真係帶唔走。」

雲浩影指單身有單身的好處，更搞笑表示：「講真拍拖嘅人拍拖，個個都想拍拖咩？」（讀者提供）

《回憶半分鐘 》屬於現實的愛情寫照？

講到歌曲是否現實中的寫照，她表示：「我都係一個鍾意傾向回憶嘅人，因為我係咁樣嘅人，所以先更加感受到嗰一種忐忑同不知所措嘅感受。」提到歌曲其中一句歌詞 「企鵝幻想有天去北極」，是否考慮過結婚，她說：「我以前係，但我唔確定呢一樣嘢係咪俾到對方壓力，單身之後都留意到好多原來身邊朋友，拍拖係需要一個陪伴，對於結婚可能係社會大環境未有小朋友嘅時候就會覺得未必需要結婚，咁我唔知呢啲通常都係人哋嘅諗法，我係有呢個概念，不過會驚俾到人負擔。」

講到會否翻查前度的IG社交網，她表示：「都正常嘅！當對方真係陪你走過人生好大嘅一段時間，係一個家人，都希望佢過得好。」被問到現時的擇偶條件，她說：「我覺得大個咗反而係睇人，係一段關係裏面會睇對方，可唔可以互相進步，成為一個更好嘅人，情緒價值係好重要。」她透露也不排斥與圈中人拍拖。

《回憶半分鐘 》MV。（影片截圖）

網民評價唱歌風格如同王菲獨特

講到有網民評價唱歌風格如同王菲一樣獨特，她驚訝表示：「我都好開心，都希望可以成為王菲咁嘅歌手，都係我目標。我知道自己未夠，亦都有一大段距離，希望我會越做越好。」談及最希望嘗試的曲風，她直言：「想試吓一啲型啲嘅嘢，過咗呢隻碟之後，都有幾樣嘢想嘗試，今年嘅目標希望嘗試一啲有態度嘅嘢，同持希望講到大家嘅故事，故事唔再局限於愛情同埋生活上嘅傷心，喺人生嘅成長方面都可以講吓。」

雲浩影喜獲網民讚唱歌風格似王菲獨特。（YouTube留言區）

雲浩影希望可以成為王菲咁嘅歌手。(視覺中國圖片)

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新碟《INTRODUCTION to PAIN》 曲目：

1.《自發性神經反應》

2.《Too Good To Be __》

3.《無以名狀的痛》

4.《放下放不下》

5.《回憶半分鐘》

6.《To Let A Good Thing Die》

場地提供：香港康得思酒店

Makeup: Kineks Ho

Hair: Wing Wong (The attic)

Stylist: Matthew Chan

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