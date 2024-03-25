COLLAR演唱會｜芯駖一番話贏盡掌聲：終於知點解魯生金生揀我

女團COLLAR一連三場的演唱會《COLLAR Crush Live 2024》今日（24日）於九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行尾場，沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy）、邱彥筒（Marf）、李芯駖（Sumling）和陳泳伽（Winka） 唱完串燒歌後，眾人以「Hello！大家好！我哋係COLLAR！」與觀眾打招呼，之後逐個深情剖白。

COLLAR性感熱舞，相當嫵媚。（葉志明攝）

COLLAR演繹《idc》。（葉志明攝）

COLLAR狀態大勇。（葉志明攝）

COLLAR唱串燒歌時頻頻與粉絲互動。（葉志明攝）

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Ivy、Marf多謝家人，而Candy發言時話秒變大喊包，她指嫲嫲、公公、婆婆都在場，爆喊說：「我由參加《造星》開始，我就等嫲嫲可以嚟睇我演唱會呢一日等咗好耐，仲有公公婆婆。多謝你哋平時咁早瞓都肯嚟依度喺我哋表演。」由於Candy公公經常將自己種植的農作物送給COLLAR成員，眾女表示：「多謝Candy公公啲蕉同埋椰菜，仲有大樹菠蘿。」

COLLAR一講到家人就爆喊。（葉志明攝）

COLLAR一講到家人就爆喊。（葉志明攝）

而曾被指失言的Winka就謂：「我係好直白直接嘅人，成日都做錯好多嘢，多謝你哋信任我同埋喺我隔籬，成日陪住我，聽我嘅歌，畀我知道我唱嘅歌仲會有人聽。多謝你哋入場支持我哋，呢個演唱會等咗兩年，都真係唔容易！」之後芯駖說，母親在台下，但今次竟是對方第一次睇芯駖表演，驚爆：「我媽咪從來都唔知我入咗行，直至《法與情》出咗街，所以今日佢係第一次睇我表演。」

Winka指自己太直接，會做錯事。（葉志明攝）

其後她的一番話贏盡掌聲，芯駖出道時已年屆35歲，常因年齡被外間認為不適合入女團，她在台上表示：「終於都明點解魯生（魯庭暉）、金生（金廣誠）同花姐（黃慧君）揀我入COLLAR，想我突破一啲框框，因為我覺得我存在嘅其中一個意義係，我想話畀好多朋友知，雖然我都唔係好叻，但係無論你3字頭、4字頭、5字頭、6字頭，100都好，都可以做自己，都可以靚，都可以有自信，都可以有選擇！我會繼續努力喺呢度做好我要做嘅嘢，同大家一齊。」觀眾隨即掌聲雷動，而隊友Day等亦被感動落淚。

芯駖表示終於明白自己為何會被選中入COLLAR。（葉志明攝）

芯駖又眼濕濕直言很喜歡六位隊友，說雖然大家常說「三個女人一個墟」，指女團不可能冇是非，但她強調COLLAR確實冇是非，隊友從來不會爭C位和獨唱，也不會想贏對方，反而為其他團員能企C位感高興，相當難得。

隊長Gao負責做總結，她一開聲已禁不住哭泣，稱沒想到可以在這裡開演唱會，而且很多人從COLLAR出道第一天已一直陪伴，她剖白：「我唔係一個將啲情緒擺上面嘅人，大家都唔係好示弱嘅女仔，我哋唔會喺IG話畀大家聽我哋好辛苦，或者唔會話畀大家聽我哋有任何傷患，但係大家就係咁樣捱過去，甚至我哋都唔會Bother大家。王家晴有整親，芯駖有整親，但係你見到佢哋仲係堅持嘅時候，你都會覺得自己唔可以停。我哋唔係好柔弱嘅女仔，希望大家既然大家有緣份喺呢個地方，呢個舞台相聚，希望大家鍾意COLLAR嘅表演，亦多謝晒每位一直支持COLLAR嘅人。」鞠躬過後，7位就唱出最後一首歌《Chosen Family》。

Gao講總結時爆喊。（葉志明攝）