許冠傑演唱會｜中氣十足唱足三個鐘　邀龍婷做嘉賓激讚：人靚聲甜

歌神許冠傑演唱會《許冠傑最緊要好玩演唱會 2024》昨晚（30日）假紅館舉行，全場爆滿。多名重量級人物包括，陳淑芬、小美、顧紀筠、葉童、 陳國熹、劉家豪、梅小青、譚耀文等均是座上客。

許冠傑與愛兒許懷恩（Ryan）、許懷谷（Scott）及徒弟林宏龍（Justin)同台熱唱。

許冠傑與愛兒、徒弟同台 默契十足。

演唱會先由許冠傑（Sam）連同兒子許懷欣 (Ryan)、許懷谷 (Scott)、徒弟兼契仔林宏龍 (Justin)，一起從升降台登場，並以演唱會主題曲《最緊要好玩》揭 開序幕。緊接帶來兩首同屬電影經典而且節拍強勁的《最住拍檔》和《賣身契》。

歌神許冠傑自彈自唱 魅力十足。

許冠傑接着介紹下一首歌時，指他最近可能因為年紀漸大，開始欣賞古典音樂，尤其是音樂大師柴可夫斯基的作品，其代表作《第一號鋼琴協奏曲》，旋律優美得一聽就會「毛管戙」，絕對是聽出耳油。因此 Sam 特別為此曲填上廣東話歌詞， 並將此版本命名為《今宵歌唱》。接下來就來到與歌迷合唱的環節，Sam 先後與幸運觀眾合唱了《沉默是金》和《半斤八両》。

許冠傑與香港兒童合唱團小朋友合唱。

許冠傑與一眾香港兒童合唱團小朋友向李小龍致敬。

Sam之後換上另一套由香港著名時裝造型師陳華國設計的服裝，和「香港兒童合 唱團」的 100 位小朋友合唱了《大家跟住唱》、《氹氹轉》、《每事問》和《學生歌》。 這些歌曲經重新編寫後，在一眾童聲和唱下，別有一番感覺，讓觀眾彷彿一起回 到了學生年代。

許冠傑在世界口琴冠軍李俊樂伴奏下獻唱。

下一個環節有世界口琴冠軍李俊樂 (Gordon)登場，在台上表演一段口琴獨奏。 其後 Sam 便在 Gordon 的伴奏下獻唱了《父母恩》，舞台上方螢光幕同時展示了 多張他與父母及三位兄長的珍藏合照，非常溫馨又感動。Sam 在介紹下曲《未肯 放棄》時，說自己很少唱以下這首歌，好像完全沒有唱過，這首歌是由小美填詞， 她這晚也有來紅館，並邀請她起立接受觀眾掌聲致意。在 Gordon 的伴奏下，Sam 接着還唱了《Streets of London》。緊接着的是《是雨?是淚?》和全場大合唱的 《難忘您》。

許冠傑揮動雙截棍。

今年適逢「霑叔」黃霑逝世二十年，在致敬環節開始前，舞台上方螢光幕播出霑 叔談及創作《滄海一聲笑》的歷程以及他和 Sam 在錄音室時的趣事。Sam 其後出場唱出由霑叔包辦曲、詞的《舊夢不須記》。之後在獻唱由他撰寫歌詞，詞意受霑叔啟發的《紫信箋》時，霑叔女兒黃宇詩在音樂間奏時驚喜現身，獨白徐志摩的經典詩句，為 這首歌添上更多離愁別緒的味道。

黃霑愛女黃宇詩驚喜登場。

Sam 接下來介紹:「有華人的地方就會聽過這首歌，也是我唯一一套古裝電影的 主題曲，你們知道是哪首歌嗎?今個月是霑叔生日，所以我會和他隔空對唱這首 很澎湃的《滄海一聲笑》。現在我找一些華山小師弟和我一起表演此歌。」接着 Sam 和 30 位穿着練功裝的香港兒童合唱團小朋友合唱。Sam 緊接向他的另一位偶像，一代武神——李小龍致敬，豪氣唱出《男兒漢》、《做個自由人》以表他對李小龍的尊敬。獻唱《做個自由人》時，他和一眾舞蹈員在 舞台上揮動雙截棍，場面十分震撼。

許冠文現身棟篤笑。

許冠傑、許冠文與許思維同台合唱。

換場時，螢光幕上播放昔日《雙星報喜》的經典片段，全場觀眾彷如穿越時光隧 道。緊接着許冠文 (Michael)登場，他先問現場觀眾，有誰看過剛才播放那齣 50 年前的《雙星報喜》?Michael 指:「我有一個歌星夢，其實很想做歌手。怎知道 打算去報名參加《中年好聲音》時，卻被嫌棄我年紀大!」他指對方回覆:「聯 合國對中年的定義，只到 70 歲!」因此他只能參加「老年好聲音」。Michael 又提到在《雙星報喜》播放最後一集時，Sam 曾提及很擔心在這個節目播畢後，觀眾會否仍喜歡聽他唱歌。所以當時 Sam 挑選了《Will you still love me tomorrow?》一曲，以歌聲向觀眾發問:「明天你們會否依然愛我?」他說 Sam 應該發夢也猜不到，50 年後大家依然那麼愛他!Sam 其後和姪兒許思維登場， 與 Michael 在台上合唱《Will you still love me tomorrow?》和《有酒今朝醉》。

許冠傑繞場一周與歌迷互動。

二人退場後，Sam 選唱了《時光倒流》，表達對現在正撫養及已逝世的愛犬們的 思念和愛，更感性表示希望已經逝世的愛犬在彩虹橋的另一邊聽着。接着唱起《交 織千個心》時表示這幾年世界很多戰爭、生靈塗炭，希望大家可以把手機燈亮起， 每一盞燈都代表一份愛，為世界送上祝福。其後在表演完《鐵塔凌雲》後，他唱 出改編自樂隊 The Beatles《In my life》的廣東話版本——《驀然感恩》，感謝音 樂帶給他的一切以及感謝歌迷來臨。

許冠傑化身特別鼓手。

在現場觀眾一片要求 Encore 的歡呼聲下，Sam 化身成「特別鼓手」，連同 Ryan、 Scott 和 Justin 再度現身台上，一口氣唱了四首快歌:《潮流興夾 Band》、《加價熱潮》、《尖沙咀 Susie》和《天才與白痴》。

許冠傑與今晚嘉賓龍婷合唱。

到嘉賓環節，Sam 介紹說：「剛才 Michael 說想參加中年好聲音，今晚有一位特 別嘉賓，她就真的有參加過中年好聲音，大家一定要給她很多掌聲，她人靚聲甜， 就是人稱小龍女的龍婷！」此時龍婷從升降台升到台上，和 Sam 合唱了《心裡 日記》。唱畢後，她表示去年只是坐在觀眾席欣賞 Sam 表演，萬萬想不到今年竟 然可以站在台上和他一起表演。接着他們再合唱了一曲《無敵是愛》。