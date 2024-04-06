MIRROR世界巡迴演唱會北美站開鑼　首跳全新英文單曲《Day 0》

MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR北美站於今日香港時間早上正式開鑼，這次巡迴演唱會的焦點，必然是他們首度演唱最新英文單曲〈Day 0〉。對於首次於北美演出，加上要演繹新歌，12子都十分重視，所以日前抵達三藩市、調整時差後，便前往可容納19,200名觀眾的Oakland Arena進綵排。



《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR》北美站開鑼zd1

〈Day 0〉除了找來NBA超級球星Dame D.O.L.L.A合作外，舞蹈方面亦找來美藉華裔知名排舞師KINJAZ的Jawn Ha編舞。Jawn過去曾為Wiz Khalifa〈Black and Yellow〉及The Game & Skrillex〈El Chapo〉等Hip Hop界頂尖歌手的音樂作品排舞，其中〈El Chapo〉更入圍第七屆年度世界編舞獎最佳網络作品編舞獎，來頭不少，而他所編排的舞蹈難度也極高，所以對於MIRROR來說，今次演繹〈Day 0〉也是一次全新的體驗與考驗。Lokman表示：「今次舞蹈同平時好唔同，啲steps好密，跳開舞都覺得有啲難，要啲時間去記。」對於「跳舞擔當」的Jer來說，今次可有被難到？Jer笑言：「平時都會大嗌，今次就嗌得密啲咁囉，哈！」

MIRROR新歌找來NBA超級球星Dame D.O.L.L.A合作，舞蹈方面亦找來美藉華裔知名排舞師KINJAZ的Jawn Ha編舞。

為了要呈現最佳狀態，MIRROR在綵排時也特別花上較多的時間去排練〈Day 0〉，特別是走位方面，因為與拍攝MV時廠景的大細有別，眾人都要重新適應，不過合作多年，不消一會，大家已經掌握到大概，排練也順利完成 。

MIRROR新英文歌<DAY 0>將在北美個唱首次表演。為了要呈現最佳狀態，MIRROR在綵排時也特別花上較多的時間去排練〈Day 0〉

為了要呈現最佳狀態，MIRROR在綵排時也特別花上較多的時間去排練〈Day 0〉