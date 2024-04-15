炎明熹演唱會｜尾場三度落淚變喊包　嘉賓任賢齊：佢係未來天后

一連三場《炎明熹Gi-FORCE演唱會2024》，昨晚（14日）在九龍灣國際展貿中心舉行尾場，亦是去年十月因颱風關係，而取消的補場場次。是晚獲陳煒與丈夫陳國強、姜皓文、陳山聰與囝囝陳霆軒、李幸倪到場支持。來到第三場，Gigi依然狀態大勇，又唱又跳表現落力，不過這晚的後空翻動作發生了一個小插曲，正當Gigi完成空翻動作落地時，可能用力太猛，最終Gigi被衛衣的帽「兜頭笠」，完全遮擋了視線，只見Gigi先露出既可愛又尷尬的笑容，之後秒速整理衣服繼續又跳又唱，緩解了這個蝦碌場面。

Gigi做空翻動作落地時，被衛衣的帽「兜頭笠」，完全遮擋了視線，但她巧妙化去了尷尬。

Gigi先露出既可愛又尷尬的笑容，之後秒速整理衣服繼續又跳又唱。

陳煒、陳山聰、姜皓文來睇騷。

除了唱自己的歌，當然少不了她的「自選歌單」，當中有王菲的《守望麥田》、Serrini的《網絡安全隱患》、及陶喆的《流沙》等，Gigi笑指這張歌單由逾200首歌精心挑選，她又說：「大家知唔知呢場係補場呢？想問吓嗰時（取消）大家有冇失望？」台下即大叫「冇」，Gigi笑住讚歌迷思想正面。

Gigi與全場歌迷大合照。

在過去三場演唱會擔任Gigi音樂團隊成員的林智樂（Felix），來到尾場按捺不住，要在台上公開力讚Gigi，除了唱功了得，抗壓能力亦很強悍：「雖然有好多人讚佢，但有時都有啲好尖銳嘅留言，但佢都冇嘢，更重要係由我啱啱識佢到而家，佢個初心都冇變，對每個人都好好。有時記者朋友問我會唔會羨慕Gigi嘅事業，我覺得唔係羨唔羨慕，而係佢真係好值得擁有！」身旁的Gigi即感動表示，很少聽對方如此認真說話，並感謝對方為自己唱足三晚。

Gigi演唱會尾場。

接着，Gigi獻唱《星語心願》，唱到最後那句「讓你知道我愛你」，台下即熱情回應「我都好愛你呀」。她表示小時候看電影《星願》，已經很喜歡電影的男主角，Gigi隨後唱出《對面的女孩看過來》，任賢齊（小齊）此時突然現身合唱，讓樂迷大為驚喜，更全場大合唱為演唱會掀起高潮。唱畢，Gigi說：「畀啲掌聲任前輩。」小齊謙虛感謝Gigi畀機會自己做嘉賓：「 因為我成間公司所有同事都好鍾意Gigi。噚日我喺新加坡做完演唱會返嚟，我啲夥計全部唔見晒，個個都嚟睇你，仲要一張飛都冇留畀我！同事們，聽住，聽日返工唔使咁早，好好享受今晚Gigi嘅演唱會。」他又笑謂Gigi與自己的女兒同一年出世，小齊搞笑說：「人多嘅時候叫我小齊哥，唔好叫Uncle呀。」

Gigi唱完《星語心願》後，介紹嘉賓任賢齊出場！

Gigi與任賢齊擁抱。

之後，Gigi送上繡有小齊名字的水樽：「我知你5月份開巡迴演唱會，所以我揀咗呢個，識自己煲水嘅水樽，呢個可以直接煲水，非常方便，我都繡咗你個名喺度。」小齊自嘲年輕的時候仍會飲凍飲：「漸漸就用咗暖水壺啦，好多謝你。我真係成間公司都講，佢係未來嘅天后，希望大家都畀多啲機會Gigi。」最後小齊再為樂迷送上《我是一隻魚》，全場跟著和唱。

任賢齊大讚Gigi是未來天后，指自己對個個人都讚她。

除了嘉賓夠份量，這晚的驚喜同樣一浪接一浪，開騷前大批歌迷要求Gigi唱出MV在YouTube短短4天破百萬點擊的新歌《還有一艘救生艙》，收到大家的訴求後，Gigi特意於補場上送予歌迷，但卻一時感觸唱到喊，幾乎大半首歌要台下歌迷代唱，Gigi說：「我覺得我又代入咗首歌裡面，但唔係愛情，今日係最後一場演唱會，即係今日係最後嘅一次，然後大家要遠離我嘅感覺。點解今晚先揀呢首歌嚟唱？因為我想送呢首歌畀補場嘅大家，但係我真係冇用，成首都唱唔到，要大家幫我，我下次會唱好佢㗎。」台下再次大叫「加油」，為哭成淚人的Gigi打氣。

Gigi唱出新歌《還有一艘救生艙》。

一向冷靜的Gigi都被Fans熱情打動，三度落淚。

Encore部份，Gigi特別為尾場的樂迷獻唱《你是你本身的傳奇》，坦言台下每位歌迷都是一個傳奇，一起成就了她的歌手夢，Gigi再一次落淚，對於這個人生第一個演唱會舞台、還有台下的觀眾，充滿不捨之情；唱到演唱會最後一首歌《Only For Me》，Gigi叫大家高舉手機燈和唱，望向這遍燈海，Gigi的淚水再一次滑落，令《炎明熹Gi-FORCE演唱會2024》，在淚水與不捨之情下，感動落幕。