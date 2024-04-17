中年好聲音2演唱會｜古淖文向梅姐致敬 譚輝智多謝太太

由韻律動力基金有限公司及義務工作發展局主辦，「eeFit 依飛老有所依活動呈獻：中年好聲音 2 隆重登場慈善演唱會」尾場演出已於昨晚(16 日) 在伊利沙伯體育館表演場圓滿完成，曾志偉、狄波拉、 肥媽 Maria Cordero 、 江美儀及 Archie 冼靖峰也有前來捧場，而一眾中 2 歌手包括古淖文、安雅希、譚輝智、顏米羔、黃劍文、沈宗賢、陳俞霏、劉威煌、陳蒨葶、林若盈、陳燕娜、鄭梓浩、劉可、王玥、王學琳、梁浩賢、尹新杰和甘永傑在舞台上繼續施展渾身解數，重新演繹一首又一首的經典金曲，又跳又唱，全場觀眾掌聲不斷響起。

昨晚演唱會在歌單上作出少量改動，包括陳俞霏和鄭梓浩合唱《乾一杯》；古淖文原本以 《Desperado / 不如不見》向梅艷芬致敬，改為以梅姐的快歌 medley 替代，而他更和譚輝智合唱了《李香蘭》。在獻唱演唱會的最後一首歌《凡星》前，一眾歌手在台上分享了今次參與《中年好聲音2》的種種感受，王學琳說：「人無論在什麼年紀，也要為他喜歡的事瘋狂一次，我要多謝我的屋企人支持我，包括我老公陪我一齊癲，多謝大家成就我們。」

梁浩賢說：「從來沒想過可以有機會再踏上舞台唱歌，多謝跟隨了我廿多年的粉絲，很多謝大家仍記得我。」王玥說：「從一個全職媽媽可以踏上這個舞台，是我從來沒有想過的，多謝大家。」劉可說：「很高興可以透過中年好聲音遇到大家。」鄭梓浩說：「多謝中年好聲音2 讓我再次有機會和大家認識。」劉威煌說：「大家也多謝老婆或老公，我也要多謝我老婆，她不單止在這九個月照顧我，更要照顧喜歡我的人。」安雅希說：「首先我想多謝我已故的父親，也要多謝我母親和女兒，多謝大家。」黃劍文說：「多謝製作團隊，因為有你們才有我們，也要多謝我屋企人支持我參加今次比賽，尤其是我婆婆，她是 TVB 的粉絲 。」顏米羔說：「我要多謝我一班《米粉》，他們很錫我也很愛我，還有今天是我媽媽生日，我很任性要她今天陪我渡過，Happy Birthday 。」

譚輝智說：「我最最最要多謝的是我老婆，因為我無啦啦去了唱歌，她也要適應，要多謝我的粉，我居然有粉絲，多謝大家。」最後古淖文說：「我在一路以來的比賽已多謝了所有人，但我發現原來有兩個單位我忘記了多謝，第一個是我爸爸媽媽，他們今晚有來看我唱歌，最後我要多謝的這個單位，你們聽過後可能覺得我好自私，但對我是很重要的，這個人就是我自己，我好多謝我自己一直以來也沒有放棄過唱歌，我也要多謝中年好聲音，因為它告訴我們原來唱歌不是發夢才有的事。」他續說：「 每一個人，只要找到適合自己的地方，都一樣可以發光。好感恩在最好的時間，遇上最好嘅自己同埋大 家。送上今晚演唱會最後一首歌，《凡星》。」在全場一片燈牌和手機燈海下，台上 18 位歌手以依依不捨的心情唱完了《凡星》，為兩晚演唱會劃上完美句號。

在慶功宴上，大夥兒捧出蛋糕為曾志偉補祝生日，志偉在預備吹生日爉燭時說：「我要 Make s wish ，就是希望大家繼續開演唱會，今晚非常成功，希望香港再加場，也要去澳門和馬來西亞，我們繼續去。」在眾人同聲祝賀志偉生日快樂，身體健康後，他接著說：「今晚大家唱得很好，也很感人，因為大家用個心去唱，觀眾是看到的，真的很感動，大家今次互相幫忙，完全不計較，大家把演唱會做好給觀眾去看，真的非常好。」