周湯豪苦練SINGLISH撩粉 羞澀自爆舞曲連發High到跳濕底褲

「全能天王」周湯豪（NICKTHEREAL）上周末才剛結束REALIVE東南亞巡演，濃縮巨蛋精華，帶給粉絲極致驚豔的視覺饗宴！時隔7年再度於新加坡與吉隆坡開個唱，周湯豪唱到送給粉絲的歌曲〈THANKS FOR THE LOVE〉，忍不住感動落下男兒淚，他表示：「時隔7年沒去了，好多當時來見我的人，現在又出現，非常地感動。」而REALIVE巡演是他集結血淚釀造的大作，他希望透過REALIVE向粉絲傳達他滿滿的愛，他表示：「每一場我都用生命演出，因為這是我這輩子活著的證明。」

為了融入當地風俗，周湯豪特別練了SINGLISH（新加坡式英文）和馬來語的「Saya Cinta Padamu（我愛你）」和「Satu, Dua, Tiga（1，2，3）」撩粉兼炒熱氣氛，誠意十足！有趣的是，在吉隆坡場演唱〈Healthy Mind〉時，周湯豪不慎被用來和觀眾互動的充氣「好命球」擊中，忍不住幽默笑說：「剛那球把我嚇了一跳，我差一點就去了。」而下半場他穿著帥氣機車皮夾克一連唱跳〈走三關〉、〈Get Real〉、〈Turn Up〉和〈你是我的菜〉，High到濕身被粉絲拱脫衣，周湯豪羞澀婉拒說：「你們很變態！沒有肌肉、只有雞肉飯，有什麼好看的。」但也自爆一連串舞曲讓他跳濕底褲，只能在中間換裝時換上新的，沒想到又被粉絲索要底褲，讓他哭笑不得回：「至少留一件給我自己嘛。」逗笑全場粉絲。

久違7年再於星馬開唱，粉絲除了後臺應援糕點與牛奶球，演出間還準備手幅與手機燈海應援，讓周湯豪揪感心，他不時衝下舞台與粉絲近距離互動，拿粉絲的手機自拍合影，寵粉無極限！周湯豪也剖心向粉絲坦承一路走來確實不容易，每當他半夜感到沮喪或無動力時，都會讀起粉絲給他的訊息，感謝粉絲一路來的支持與相伴，情到深處忍不住哽咽表示：「我真的真的好想念你們，今年我能回來是因為7年前你們的支持。」感動落下男兒淚，也讓粉絲看見最REAL的周湯豪。

而這趟星馬巡演，周湯豪也帶著媽媽比莉同行，兩場演唱會媽媽皆穿著白色周邊T恤，在台下跟著音樂搖擺、揮舞手中的螢光棒，展現驚人體力為兒子打氣，成為粉絲眼中最萌彩蛋；周湯豪也把握空檔到新加坡濱海灣花園與吉隆坡The Gasket Alley逛街兼拍帥照，品嘗沙嗲、肉骨茶與海南雞飯等美食，尤其在新加坡居然連續吃了6餐海南雞飯，在馬來西亞演出時也是遍尋海南雞飯和肉骨茶，讓粉絲聽聞驚訝不已，他打趣：「我是對美食很執著的人，喜歡的東西就會一直吃。」以行動認證星馬美食很對他的味。