劉以達詳述俞琤如何用5分鐘創出達明一派　初見一句教誨銘記40年

由劉以達與黃耀明組成的達明一派，在1985年正式組成，雖然中間經歷過分分合合，但他們的音樂風格、作品內容在當代是相當前衛有個性，在樂壇佔一重要地位。而時至今日，二人仍然是拍檔，21年更舉行了《達明一派REPLAY LIVE 2021演唱會》。

達明一派雖然經過分分合合，但到現在黃耀明與劉以達仍是好友。（資料圖片）

不少人都知道「達明一派」的命名來自資深廣播人俞琤，近日適逢她的70大壽，一眾圈中好友在剛結業的名人蒲點SEVVA舉行派對，林青霞、周慧敏、容祖兒等眾星到賀，達明一派亦都在席。

日前俞琤在SEVVA舉行生日派對，容祖兒貼了不少靚相。（IG@yungchoyee）

俞琤的生日派對上，劉以達與黃耀明都有合體，達哥感嘆：「難得合體，重溫舊事，咁就40年！」（IG@tatslauyeetat）

劉以達貼上當晚的合照，並撰長文講述俞琤如何用5分鐘創造出「達明一派」，並謂：「你或者以為，以上只係一個香港樂壇嘅神話。以下，係我親身經歷。」他講到組成前以及三位首次見面的情況，84年劉以達在雜誌登廣告找歌手合作，成就了達與明的首次見面，之後開始錄Demo，並找潘源良為《繼續追尋》填詞，歌曲亦有在電台播放，其後二人膽粗粗約俞琤在尖東新世界中心見面。

達明一派正式出道前推出《繼續追尋》，俞琤聽後都覺得風格獨特，於是決定請寶麗金跟他們簽約。（MV截圖）

2019年，達明一派獲港台《十大中文金曲》頒發「金針獎」，正正便是由俞琤頒獎。（電視截圖）

劉以達說：「俞琤叫我哋上去飲杯啡，其實佢係超級大忙人，邊得閒陪我哋兩條𡃁仔坐，於是我哋把握時間，坐低第一分鐘稍微自我介紹，就打開天窗表明心跡：『我哋想入行，試下做一啲另類嘅粵語流行曲。』第二分鐘，俞琤就回應：『我聽過《繼續追尋》，好好呀，有獨特風格。你兩個人嘅組合，就叫做達明一派，呢個名係一種祝福、加上一啲期許，希望你哋堅持風格，自成一派！』第三分鐘，俞琤問我哋有無簽約，『仲未，淨係派咗demo畀唱片公司。』哦！第三分鐘，俞琤就撥輪，『喂，畫子，咁咁咁⋯⋯就係咁，兩個後生仔交畀你。』第四分鐘，寶麗金製作部揸fit人關維麟（畫子）已經同俞琤安排好見我哋。第五分鐘，見我哋仲好似夢遊緊，俞琤就一言嚇醒：『你哋如果一事無成，達明一派呢個名就會好造作，你哋會受唔起！』」

劉以達詳述達明一派的由來，原來俞琤不但幫他們的組合改名，更僅僅用了5分鐘就創造出達明一派，被稱為神話！（IG@tatslauyeetat）

然後便是大家都知道的故事，不過劉以達說，他在打後接近40年的日子，都刻骨銘心地記住俞琤在第五分鐘說的這番話，又坦言：「如果無呢5分鐘，就無達明一派。」最後他引用《青春殘酷物語》及《繼續追尋》兩首歌，贈予俞琤，並說：「青春殘酷，怎來得及細訴；繼續追尋，仍看不到您蒼老，多謝YT!!!」