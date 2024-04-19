大型音樂節6月襲港陣容超強　孫燕姿張敬軒MIRROR四子落實演出

由IMC Live Global舉辦的One Love Asia Festival音樂節將於6月首次登陸香港，一連三日在香港中環海濱活動空間舉行。音樂節陣容強勁，包括新晉歌手 SICA 何洛瑤 和WINWIN 楊安妮、搖滾樂團八三夭、音樂才子韋禮安、金曲歌后田馥甄、唱作全才張敬軒、率性女聲閻奕格、金曲歌后徐佳瑩、全能天王周湯豪、搖滾天團動力火車、華語天后孫燕姿、台灣創作歌手艾怡良、香港創作歌手AGA 江海迦、香港流行樂隊RubberBand、亞洲舞王羅志祥以及香港男團MIRROR的4 位團員Keung To姜濤、Anson Lo 盧瀚霆、Jer 柳應廷、Jeremy 李駿傑。

One Love Asia Festival音樂節將於6月首次登陸香港，一連三日在香港中環海濱活動空間舉行。

One Love Asia Festival音樂節是亞洲首個融合音樂與生活的大型音樂節，今次將有15組藝人輪流上陣，分別帶來40分鐘無間斷的精彩演出。 除了沉浸於躁動的氛圍中，觀眾還可以盡情享受多方位的娛樂體驗。

孫燕姿相隔再度來港！

羅志祥繼早前演唱會後再來港參與音樂節。

仲有張敬軒！

Premium 和 General Admission 門票（單日門票及3天套票）將於2024年4月22日上午11時在 SISTIC 公開發售，門票售價由HKD 980起。購買 Premium Admission的觀眾可以近距離欣賞歌手精湛的演奏和美妙動聽的歌聲。

活動名稱：One Love Asia Festival 香港 2024

活動日期：2024年6月21至23日

活動時間：下午4時正 開放入場

活動地點：香港中環海濱活動空間

*General Admission：單日門票HKD 980，三天套票HKD 1980

Premium Admission：單日門票HKD 1280，三天套票HKD 2580

公開售票: 2024年4月22日 上午11時

購票連結：https://www.sistic.com.sg/events/onelovehk0624