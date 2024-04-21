Taylor Swift《Fortnight》MV暗藏彩蛋　暗黑美學致敬呢套新戲？

美國天后Taylor Swift日前推出了第11張秘密「雙專輯」《The Tortured Poets Department》及第二部曲《The Tortured Poets Department: The Anthology》，共有31首新歌送給粉絲。昨日更發布了與Post Malone合唱歌曲《Fortnight》的MV，當中的復古暗黑美學更藏有不少彩蛋。

Taylor Swift邀Post Malone合唱《Fortnight》，兩人亦有出演MV。（IG圖片）

Taylor公開大讚Post Malone有才華。（IG圖片）

有不少Swifties認為歌曲是為了紀念與樂隊The 1975主音Matt Healy的短暫戀情而寫下的情歌。（IG圖片）

歌名《Fortnight》疑似為兩周或十四夜，MV中Taylor與Post Malone飾演一對前戀人，而兩人的戀情只維持了14天。有不少Swifties（Taylor Swift粉絲暱稱）認為歌曲是為了紀念與樂隊The 1975主音Matt Healy的短暫戀情而寫下的情歌。

Taylor在MV中曬長腿。（MV畫面）

Taylor戀上畫了Post Malone的紋身，究竟係咩意思呢？（MV畫面）

MV第一幕Taylor穿上白色禮服，這身裝束讓人聯想到Taylor在今年楓林沒頒獎典禮上穿上的Schiaparelli高級定制晚裝，當時Swifties指禮服是暗示重錄版《Reputation》即將上架。另外，Taylor在MV中畫上了Post Malone臉上的紋身，有Swifties推測紋身是象徵著Matt Healy。

飾演科學家的分別是演員Ethan Hawke及Josh Charles。（MV畫面）

去到MV中段，被捆綁的Taylor在實驗室接受科學家的儀器測試，畫面令人聯想到奧斯卡得獎電影《可憐的東西》外，更有人留意到飾演科學家的分別是演員Ethan Hawke及Josh Charles，兩人更在1989年電影《死亡詩社》（Dead Poets Society），與新專輯《The Tortured Poets Department》互相呼應。

去到MV中段，被捆綁的Taylor在實驗室接受科學家的儀器測試，畫面令人聯想到奧斯卡得獎電影《可憐的東西》。（MV畫面）

（《可憐的東西》劇照）

另外，有粉絲發現專輯其中一首歌《Florida!!!》， 除了有英國獨立搖滾樂隊Florence + the Machine助陣之外，還在小冊子發現有影后好友愛瑪史東（Emma Stone）的原名Emily Jean Stone，不過有傳愛瑪史東只是協助Taylor創作歌曲。