陳綺貞相隔7年再度襲港　空靈女聲登陸PUNCHLive掀起樂迷集體回憶

香港樂迷期待許久！文青女神陳綺貞來港開唱登陸PUNCHLive 2024呈獻清新風格女聲。被廣大樂迷譽為「文青女神」的陳綺貞 Cheer Chen即將再度來香港演唱，並擔任 PUNCHLive 2024 四位表演嘉賓之一。

陳綺貞即將再度來香港開騷！（IG圖片）

綺貞表示：「非常非常喜歡香港的她相當想念香港的歌迷，也懷念香港道地美食例如熱奶茶及茶餐廳等等，希望這次有機會能抽空到街上走走，順道品嚐那思念許久的香港好味道。」

當年陳綺貞初出道隨即令清新風格的音樂大受外界關注。（IG圖片）

她這次來到香港與一眾文青樂迷現場接觸，勢必成為音樂界盛事。當年陳綺貞的聲音出現，成功讓清新風格的音樂進入大眾視野，她的影響力更不限於台灣和香港，她在世界各地舉辦的演唱會大多開賣即售罄，被大眾稱為「陳綺貞現象」。不過，這現象不只代表暢銷，也代表了清新音樂的崛起。

每次陳綺貞開演唱會門票都會秒速售罄。（IG圖片）

陳綺貞多年來唱出了很多文青經典，例如《旅行的意義》、《還是會寂寞》、《太聰明》等等。這些歌陪伴着聽眾靈魂的高低起伏，也為大家帶來情緒的出口，引起很多共鳴，時至今日已成為樂迷心目中不可取代的歌聲和回憶，相信大家都期待再次在現場欣賞這位彈着吉他的空靈女聲。

陳綺貞多年來推出過多首文青經典歌曲。（VCG）

香港歌迷好快就可以聽到陳綺貞的空靈歌聲。（VCG）

PUNCHLive 2024的舞台除了陳綺貞，將有其他三位表演嘉賓，或會為清新風格的音樂帶來煥 然一新的可能性。每年 PUNCHLive 都會用一個主題，連結四位歌手，上年就以壞男孩為題邀 來 MC 張天賦、Tyson Yoshi、周湯豪和美國 rapper DaBaby，組成狂歡音樂派對。但 PUNCHLive 2024 似乎會迎來截然不同的風格，請大家密切留意！