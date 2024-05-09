乃木坂46再度襲港開演唱會門票開售隨即售罄　期待來港歎蛋撻雲吞

日本人氣女團乃木坂46繼2018年後第二度襲港開騷，門票一開售即幾近爆滿，乃木坂46 成員遠藤さくら（SAKURA ENDO）、賀喜遥香（HARUKA KAKI）、田村真佑（MAYU TAMURA）特別拍攝短片答謝香港歌迷，更表示期待來港品嘗美食。

日本人氣女團乃木坂46即將於6月在會展開演唱會。

乃木坂46三位成員在短片中表示：「我們知道香港的美食很吸引，我們有很多喜歡美食的成員呢，感覺到有很多未知的美食可以嘗試到，例如有名的食物 : 蛋撻，雲吞，應該會好好吃，未吃過的都想挑戰一下嚐嚐呢！興奮期待啊！吃很多美食之後，我們再精神奕奕地舉辦演唱會吧！哈哈哈。」

乃木坂46 成員遠藤さくら（SAKURA ENDO）、賀喜遥香（HARUKA KAKI）、田村真佑（MAYU TAMURA）特別拍攝短片答謝香港歌迷。

三位成員期待來港品嘗蛋撻雲吞。

此外，主辦單位公布但凡購買 $1888及 $1388門票的朋友，均有機會參加「搶福利」機會，乃木坂46為大家準備的福利超過200份，包括每位入場觀眾均可隨機得到乃木坂46的港版限定小卡、限量親筆簽名海報及有機會於演唱會後以小組形式跟乃木坂46成員大合照留念。至於細節及詳情，粉絲就要密切MiFaShow社交平台。

《NOGIZAKA46 Live in Hong Kong 2024》

日期：2024年6月28日 (星期五)

時間：下午8時

場地：香港會議展覽中心展覽廳5BC

票價：HKD $1888 / $1388 / $988 / $688

購票：https://bit.ly/3WqTd6d

官方網站：https://www.mifashow.com/zh-hk/