容祖兒澳門演唱會7月重臨　個唱定名「Eternity」有追夢意思

容祖兒去年登上《新濠尊屬系列演唱會》，炸爆會場，吸引亞洲數以萬計歌迷慕名欣賞。今年再接再勵，天后容祖兒將成為本年度新濠限定演出壓軸登場，由7月13日起6個週末演出共12場《新濠尊屬系列容祖兒Eternity演唱會2024》。

天后容祖兒將成為本年度新濠限定演出壓軸登場，由7月13日起6個週末演出共12場《新濠尊屬系列容祖兒Eternity演唱會2024》。(大會提供)

新濠博亞娛樂高級副總裁兼新濠影滙項目總經理Kevin Benning先生表示：「來到第二季度壓軸之《新濠尊屬系列演唱會》，我們非常高興天后容祖兒載譽歸來新濠影滙綜藝館，為大家帶來新濠限定演出，讓人驚喜的全新體驗即將落戶新濠影滙。」

去年容祖兒的演出可謂炸爆舞台。(大會提供)

《新濠尊屬系列演唱會》於去年揭開序幕，容祖兒率先成為首位登場為這個亞洲首個巨星尊屬演唱會駐唱的頂級歌手，門票公開發售就瞬即搶購一空。祖兒於世界多地欣賞不同演出，編排出耳目一新的音樂盛宴，並將這個尊屬演唱會命名為「Eternity」，寓意追夢是一段永恆的旅程，其中最美麗的東西，必須用心去感受，希望歌迷感受到她的夢幻音樂世界。

Joey解釋個唱名稱「Eternity」，寓意追夢是一段永恆的旅程。(大會提供)

祖兒穿上多套令人驚豔的華麗戰衣，展現天后功架勁歌熱舞，及深情獻唱多首紅遍亞洲的經典情歌，更精心苦練鋼琴自彈自唱《小小》，為歌迷送上驚喜。愛錫歌迷的祖兒更搭建了伸展台，穿梭於舞台中與歌迷近距離交流；又花心思於歌單上，為每場觀眾獻唱出當晚限定的歌曲。祖兒極盡視聽之娛的舞台演出，令台下歌迷心花怒放，投入到她的音樂世界中。

對於載譽歸來展開第二季度駐唱，容祖兒表示：「很高興再度踏上新濠影滙綜藝館的舞台，去年的演出反應非常熱烈，讓我感受到來自亞洲不同地方的歌迷對我的熱情，令我非常震撼又很感動。讓我可以再度透過為新濠量身構思及編排專屬以「Eternity」為概念的全新舞台演出內容，與觀眾沉醉於最美麗的容祖兒永恆夢幻音樂世界。今個夏天，誠邀亞洲樂迷一起與我，共渡一個『全身暑假』。」