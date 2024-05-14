周殷廷演唱會｜與JFFT組韓風男團掀高潮　誓要揪低香港第一天團

周殷廷（YT）入行9年首個演唱會《WHO IS YAN TING LIVE 2024》 今晚（14日）在九展Star Hall舉行，演出於8點35分正式開場，YT身穿一身金啡色蛇皮開胸西裝登場，跳唱出道早期的作品《Killa》打頭陣。

周殷廷首次開個人演唱會，以低胸西裝登場。（葉志明 攝）

今次演唱會，周殷廷身兼歌手、導演、創作總監，他在短片中以「歌手周殷廷」及「導演YT」身份「對話」，指作品是兩者聯合構思，一連唱出幾首自己執導的作品，分別是：入行首個執導的MV《今夜星光燦爛》（吳雨霏原唱）、首支破百萬MV《Superman》（AGA原唱）、首支執導廣告歌《ASAP》（MIRROR原唱）及首支用了幾日幾夜拍攝的MV《dum dum》（Gin Lee原唱）。

YT騷肌又騷舞技。（葉志明 攝）

全個演出，周殷廷以歌手身份與分身的YT導演對話，聯合炮製這個演出。（葉志明 攝）

他其後跟觀眾打招呼，指希望大家睇完之後能回答到「Who is Yan Ting?」這個問題。唱完慢歌《逃兵》和《半祝福》後，屏幕播出YT與JFFT以偽韓文、偽日文拍攝的短片，然後JFFT四位成員與YT扮韓星出場，宣布他們叫「JFYT」，五位成員為朴智翼（雞翼）、馬東米（米爺）、池真床（床哥）、梁彬（良少）和金殷廷（YT），五位唱出新歌《Hands Up》，將氣氛推至高峰！

YT與JFFT組成五人男團JFYT，誓要挑戰香港第一天團。（葉志明 攝）

YT說留意到香港有很多好與不好的男團，雞翼問有哪些不好，他便講笑說是小薯茄的男團FINALLY，稱他們是垃圾，又引用Tyson Yoshi日前在《CHILL CLUB》頒獎禮上的名言說：「唔係我哋勁，係佢哋廢。」隊長YT又問：「我哋有冇啲Super Junior嘅影子？我哋係香港Number one天團，挑戰所有香港樂壇嘅男團。我知香港有隊男團好紅，我哋要直接揪冧佢……」正當大家期待YT說出哪隊男團時，他說：「草蜢！」然後YT去換衫，JFFT就唱出《JFFSONG》。