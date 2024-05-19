輕談淺唱不夜天｜黃家正　一個人的音樂

訪問過程大部分時間也是他個人自由發揮，感覺他喜歡一個人的運作，有時甚至像一場自問自答的獨腳戲。回到家聽着錄音，好像有一句沒一句，但合成起來又是一個故事——一個真正關於一個人的音樂故事。

成名得早，黃家正很早就對音樂之路很有領悟。

「我享受孤獨的時候，因為我不用做戲。」

「我覺得每一位藝術家，每一個音樂家，每一天都應該有獨處的時候，讓自己和自己真誠相見。」

「九成以上的時間，我都是獨處的（Alone）。」

「只要有鋼琴，我在荒島上也沒問題的。」

自幼習琴，鋼琴師承名師羅乃新及郭嘉特。

對KJ而言，最好的事情仍是彈琴。

屬於國際古典舞台

KaJeng Wong黃家正（KJ）從小就開始登上國際舞台，並贏了許多比賽。 2009 年上映的紀錄片《KJ音樂人生》備受爭議，紀錄片中除了音樂，小小的他更談及死亡。在今次的訪問開端問及他有關的問題，他靦腆地笑着答︰「當時小孩子的我，我很多也不記得了，那可能是當時的想法，你現在問我，連我自己也無法理解，這套紀錄片對於我來說是一個有趣的過程和儀式。」

KJ 認為經過數百年不斷的重複，人類也已經厭倦了古典音樂，即使是柴可夫斯基第五交響曲。

自小展現音樂天賦的他，受羅乃新、郭嘉特啟蒙，2002年11歲時奪得香港校際音樂節鋼琴大獎，同年赴捷克及倫敦與知名交響樂團合作，並赴美國印地安那大學雅各斯音學院（Jacobs School of Music, Indiana University）與拿奧莫夫（Émile Naoumoff，b.1962）學習鋼琴。畢業回港後，KJ專注練習、教學與演出，演出足跡遍及新加坡濱海藝術中心（Esplanade, Singapore）、上海音樂廳（Shanghai Concert Hall）、加泰羅尼亞音樂宮（Palau de la Musica Catalana），並獲邀參與美國德州國際鋼琴音樂節（PianoTexas International Festival）、瑞士韋爾比亞音樂節（Verbier Festival）和香港藝術節（Hong Kong Arts Festival）。

KJ︰「我享受孤獨的時候，因為我不用做戲。」

除了鋼琴演奏外，KJ亦嘗試與現代舞蹈與戲劇合作。近年，他受邀擔任香港進念二十面體駐場藝術家，建立持續的合作關係，嘗試各種跨越古典音樂的製作，亦撰寫了大量音樂文章，並曾在《鋼琴家》雜誌上發表專題報道，持續在亞洲多個重要電視與電台擔任主持，推廣古典音樂。2013年，他與合夥人創立「Music Lab」，網羅香港在地音樂人才，推動一系列音樂會，並自2016年開始舉辦「Music Lab本地薑音樂節」。今年，「2024 Music Lab 本地薑音樂節」將於5月21日至7月11日開演。KJ在8月之後，更會到上海與國內單位合作數場演出。KJ非常期待是次合作，這是讓他了解國內古典音樂文化的好機會。

KJ︰「香港或許有十萬個讀音樂的學生，但若然當中連幾位成功的音樂人也沒有，他們就會失去學音樂的動力。」

我就是音樂

KJ表示，他每天可以練習鋼琴六七小時而不覺得悶，因為他知道鋼琴是不能騙人的，即使全世界都認識你，但是你到台上若沒有這個功夫，一切也是沒有用的。他最大的咒語是上手快，但他明白成功非靠小聰明，必須要一步一步地建立起來。 KJ認真的表示︰「我不是天才，我只是練習很多。有人比我聰明得多，但我無法控制別人對我的評價。如果你稱我為天才，那也沒關係。我專注於自己的手藝，所以我並不在乎別人怎樣稱呼我。」

KJ黃家正於上海音樂廳（Shanghai ConcertHall）。

KJ微笑著說：「我就是音樂，音樂就是我本體。我只是這個世界的其中一個東西。我的彈奏就能讓別人感受到音樂的美感。如果你問我什麼是美，我會說那是一種音樂能帶領我們進入的狀態，讓我們能感受到這個世界、這個宇宙原本的模樣。」KJ 表示，在音樂會、樂譜、工作室裡看到的才是他本人。「作為一個人，我在那些地方比在銀幕上看起來更真實。至於名氣，我只是順其自然。人們認識我，但這並不能改變我是誰。」

KJ跟隨楊寶智、馬忠為及何紅英學習小提琴。

將音樂推倒重來的音樂節

在訪問之前我很擔心，畢竟這是我第一次訪問古典音樂人，「KJ式」的訪問零碎得讓我不知從何下手。但回家聽着錄音，又好像言之有物，果然是正一大師！

Music Lab 聯合藝術總監張貝芝(Joyce Cheung)、KJ 黃家正和何卓彥Cy Leo。

爵士只有爵士？古典只有古典？流行只有流行？ 某人A會憤憤不平說道，不是我們不想參與，而是那些高高在上，難以入門？ 某人B會說道，某種藝術、某種音樂是很少眾？某人C 又會避重就輕地說，某種範疇還是避不了建基於階級觀念上，不太好說……

Music Lab舉辦「本地薑音樂節」，是為了推動本地年輕音樂人發展。

可能這一切在2016年創辦「Music Lab 本地薑音樂節」之前還會存在。電影戲票百多元，「2024 Music Lab 本地薑音樂節」最貴也只是五百多元，還贈送一隻CD，有何不可？可能讓你有一個推倒重來的音樂旅程。

《輕談淺唱不夜天》主持曾潔盈Gene Tsang與你「一路聽歌一路生活」。

香港電台第二台深宵音樂節目《輕談淺唱不夜天》，每晚深夜2am – 6am，陪伴每位樂迷度過深宵未眠夜。https：//www.rthk.hk/radio/radio2/programme/keepuco