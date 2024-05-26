蔡琴《好新琴演唱會香港站》 昨晚首場開唱 高音甜中音準低音勁

AXA安盛呈獻蔡琴《好新琴》香港站演唱會，昨晚於紅館舉行首場，全場座無虛設，歌后闊別香港八年，甜美歌聲依舊，一開口歌聲就馬上震攝人心，讓人陶醉於她的歌聲之中，聽出耳油，掌聲歡呼聲此起彼落，氣氛熱烈。

歌后蔡琴以一曲《等著你回來 》為演唱會揭開序幕，整個演唱會歌單，首首經典名曲，繼有: 《被遺忘的時光》《你的眼神》《掌聲響起》《一生都給你 》《親密愛人 》《恰似你的溫柔 》等等，帶動觀眾一起大合唱，她更不時跟著歌曲的節奏，載歌載舞，令現場氣氛熱鬧非常。風趣幽默的她常與觀眾互動，台上台下一片歡聲笑語，令紅館滿場都是笑聲。昨晚她還教大家「巨星唱歌的結束法」，笑言唱到最後一句，拖得愈久人愈紅，又叫觀眾跟她指揮，好好把歌唱完，演唱會現場充滿了感染力，整晚也讓觀眾非常開心，情緒高漲。

今年是蔡琴踏入歌壇45周年，昨晚她感性跟大家說，「什麼叫現場？我蔡琴唱一唱就少一場，這就叫現場。所以每一次我也非常珍惜跟大家相聚的機會，一年又一年過去，我居然唱了四十五年！ 演出生涯裡面，我有過風光也有過低谷，但是永遠不變是你們，你們總是跟我一起....」講到這裡，她忍不住閃著淚光咽哽說，「不要笑我，這麼愛哭.... 我心裡....我告訴大家，唱歌不是我本來意願，我以為我會當畫家！哈哈，但既然做了這一件事(當歌手)，一做就要做好！有時我會想，再來到香港來，有人會嫌我這麼老還在唱嗎？我不在乎，香港是我的福地，你們是最會欣賞蔡琴的人！不管怎樣，我要告訴你們，你們給我這一份不離不棄的鼓勵，對我來說有多感動！」 觀眾看到她咽哽，即大聲拍掌，及大叫「蔡琴！我愛你！不哭，你哭我也哭了！」蔡琴又跟大家說: 「我能夠站在這裡把好歌唱給大家聽你知道我是什麼感覺嗎？我覺得，今天，活得夠值得了！」歡呼掌聲即時四起！繼而她獻唱了《掌聲響起來》為演唱會作結，蔡琴歌聲與淚水交織著動人的歌聲，震憾現場所有人的心靈，大家不若而同舉起電話亮燈揮動支持，滿場星海非常漂亮，讓台上的蔡琴也非常感動。

昨晚蔡琴的歌迷來自五湖四海，不單有香港的觀眾，更有來自泰國，杭州，武漢，什至美加飛回來香港看她的歌迷，她於台上休息喝水時搞笑道，「你們從這麼遠飛過來看我喝水啊？謝謝大家。不過無論你們從那裡來，都得幫我給香港的觀眾一次最熱烈的掌聲！」 可見她愛香港之心。她又笑謂，香港和內地、台北的歌迷喜歡她的歌完全不同，有一次她上春晚，準備要唱代表作《恰似你的溫柔》，可是大會卻說這是鄧麗君的名曲，「他們說是鄧麗君唱紅的，哈哈....這叫我怎麼打這個官司？結果我改唱了以下這首....」然後「你的眼神」音樂響起，全場即哄動拍手，沈醉在她美妙的歌聲之中。

安歌時蔡琴才真正唱成名作《恰似你的溫柔》，笑言這首歌不唱，大家都不會讓她走。歌聲一響起，紅館就即時萬人大合唱，一遍又一遍合唱的歌聲，讓觀眾得到安慰，找到共鳴。最後人人帶著感動及歡樂的回憶回家。