葉振棠自言生涯靠幸運　獲顧嘉煇度聲訂造《忘盡心中情》有段故

「忘盡心中情 遺下愛與痴～」，相信不少樂迷都知道這兩句歌詞來自葉振棠的《忘盡心中情》。現年80歲的葉振棠縱橫樂壇55載，唱盡無數勾起香港人集體回憶的經典金曲，終於能嘗試到「獨霸」紅館的滋味，即將於本月23日舉行首個個人紅館演唱會《葉振棠80告別樂壇演唱會》，告別樂壇同時一圓夢想。



撰文：關穎賢

攝影：陳順禎



葉振棠即將於本月23日舉行首個個人紅館演唱會《葉振棠80告別樂壇演唱會》。（陳順禎）

一首《戲劇人生》令葉振棠從夜總會band仔，變成當年樂壇炙手可熱的樂壇歌星，人生亦猶如歌名一樣，就此改變。棠哥接受《香港01》訪問時，透露去年經歷兩次大病後，頓時感覺人生變幻無常，希望趁體力還未衰退前，能夠在紅館唱歌給歌迷聽，但坦言壓力亦比過往大：「其實最大問題就係記歌詞，大家都知道我對眼視力好差，提詞器幫我唔到，所以全部我都要記晒入腦，唯有勤力啲囉，所以今次做紅館比起做文化中心、大會堂個勤力度要多10倍 。」

今次是葉振棠首次「獨霸」紅館，亦是其告別演唱會。（演唱會海報）

入行超過半世紀，原來棠哥當初根本沒想過做歌手，在澳門畢業後來港只為求一份穩定的寫字樓工，亦曾投考警察，可惜由於視力問題，一直都未能找到工作。一次街頭偶遇老朋友，為搵啖飯食而到夜場及夜總會擔任bass手，其後更簽約到百代唱片旗下，能夠踏入樂壇及創出高峰，棠哥認為運氣都好緊要：「覺得自己幾幸運，當時70年代所join嘅樂隊 碰到好多音樂造詣好高嘅人，好彩我個人好接受意見，邊度唔好就改。」

入行超過半世紀，原來棠哥當初根本沒想過做歌手。（陳順禎）

唱盡無數金曲，提到那些歌曲對自己別具意義，棠哥坦言必定是讓自己奪得人生首個歌曲獎的《戲劇人生》及《忘盡心中情》。棠哥指《戲劇人生》這首歌，確實有個小故事，更感謝已故黎小田先生選中自己唱《浮生六劫》的主題曲：「當年麗的電視興搵外面嘅歌手唱主題曲，而劇中的男女主角就會唱插曲，但係我唱咗主題曲唔係好耐之後，小田兄話『首插曲畀埋你唱』。插曲本來就係女主角（梁淑莊）唱，錄咗出嚟可能小田兄覺得效果未達到佢要求，好難怪，因為佢地（演員）做戲叻，未必唱歌係佢地強項，所以插曲畀我唱埋，就係呢首《戲劇人生》第一首能夠攞獎嘅廣東歌。」

棠哥認為《戲劇人生》及唱到街知巷聞的《忘盡心中情》是眾多經典歌入面最深刻的兩首。（陳順禎）

棠哥很感激當年黎小田賞識自己。（資料圖片）

至於談到唱到街知巷聞的《忘盡心中情》，棠歌透露當年大家都知道，如果可以在麗的電視亮相的話，即那位歌手的歌已經入屋，故唱片公司都會將歌手轉移去簽無綫電視，因為無綫出唱片的渠道比較多：「當年麗的冇乜綜藝節目，無綫就唔同，有《歡樂今宵》、《K-100》、《勁歌金曲》，如果出唱片會有好多節目同你宣傳，所以唱片公司就將我地掟咗過無綫。」亦速成了與顧嘉煇的合作：「我記得我第一首可以唱到煇哥作品就係嗰套《戲班小子》，後來1982年嗰年真係覺得自己行運，煇哥同我講同我度聲訂造一首歌，當年就錄咗周潤發同劉德華合演嗰套《蘇乞兒》主題曲《忘盡心中情》。」