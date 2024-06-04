香江暖流｜填詞人潘偉源成名作　方伊琪主唱的《沙鷗》

著名填詞人潘偉源在四十五年填詞生涯中，創作出三千多首作品，已登記版權的作品則有超過一千六百多首。潘偉源在主持的《香江暖流》被另一主持袁梓珮笑問是否衣食無憂？潘偉源謙遜表示：「鹹魚青菜又一餐，版稅確能應付生活」。

著名填詞人潘偉源主持首個自傳式電台環節《香江暖流：源汁源味》。 （左起：潘偉源、袁梓珮）

潘偉源成為填詞人的起源絕不新奇，當初他只是平平無奇的寫信、應徵、見工。想當年，年輕的潘偉源在旺角找到一個教職，但家住鰂魚涌，那些年沒有港鐵，北角每日塞車，為節省上下班時間，他租了一間沒有窗的劏房，遂要找兼職，以幫補二百元租金。本想找五十元一課的補習兼職，但一打開報紙，吸引眼球的卻是星島全音唱片請填詞人的廣告。

方伊琪主唱的《沙鷗》成為潘偉源的成名作。（網上圖片）

身為填詞素人，沒有DEMO，只能投交跟學生彈結他唱遊時所作的新曲新詞，誰料一擊即中。吳詩的旋律，配以潘偉源的詞，成為了方伊琪的《沙鷗》。吳詩作曲時，以電影《天地一沙鷗》為題，故想找一個新人填詞，寫出少年振翅高飛的感覺。潘偉源確有看過此電影，但開場一分鐘後隨即睡著，再開眼時，畫面依舊是一隻沙鷗在飛，他實在不明所已。潘偉源笑言，幸好吳先生當時沒有考他劇情，否則必然穿幫。吳詩滿意他的作品，但潘偉源卻認為自己的第一次只是中規中矩，填詞法則，一竅不通，賣的是清新。

潘偉源憶述，有天晚上十時，香港電台播出《沙鷗》，潘偉源第一次從收音機聽到自己的作品，喜悅無限，當時的心跳回憶，瀝瀝在目。潘偉源當年寫詞時，想像沙鷗經過千辛萬苦，終於飛到心中嚮往之地。今天回望，他才發現自己不少作品彷彿能預言，當年的沙鷗，原來正是自己：一生經過不同困苦，步步走來，成就心中嚮往的自己。

本文摘自香港電台第五台逢星期一10:40am播出，由潘偉源、袁梓珮主持的《香江暖流：源汁源味》。https://www.rthk.hk/radio/radio5/programme/elderly