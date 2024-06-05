專訪｜Serrini預告PUNCHLive唱足一個鐘　爆爸爸係岑寧兒忠實歌迷

獨立歌手梁嘉茵（Serrini）繼勇奪「CHILL CLUB年度女歌手」後，她即將在本月6月29日（周六）參加音樂盛事《PUNCHLive2024》，並於亞洲國際博覽館表演，以及與其他歌手陳綺貞、岑寧兒及Japanese Breakfast合作大展實力。Serrini接受《香港01》專訪宣傳《PUNCHLive2024》，她表示：「淨係見過岑寧兒（Yoyo），喺頒獎典禮度見面，同埋我有睇過佢嘅麥花臣演唱會，因為我爹哋係好鍾意一啲溫柔女仔（Yoyo）嘅聲音，其他兩位就係YouTube見過。」

梁嘉茵（Serrini）接受《香港01》專訪宣傳PUNCHLive2024。（葉志明攝）

Serrini與其他歌手陳綺貞、岑寧兒及Japanese Breakfast合作大展實力。（資料照片）

踢爆父親係岑寧兒忠實歌迷

她指父親是岑寧兒（Yoyo）的忠實歌迷，踢爆他曾經還相約朋友去看Yoyo另外一個演唱會，並表示：「Yoyo都知道我爹哋好鍾意聽佢唱歌。」此外她大讚Yoyo的聲線是天籟的代表，她說：「我好想聽到佢嗰把聲，但我知道每一個人聲音都係獨特，我都期待緊同Yoyo唱歌會係點。（想同Yoyo合唱一首？）但未必好夾，因為我把聲比較硬，好似喺度亂發出噪音。」講到最想演繹Yoyo的那一首歌曲，她說：「《銀髮白》，好似浴室嘅噪音同埋天籟嘅聲音不斷遊走，最高唱到最低聲音有個形狀，我成日沖涼嗰陣時都會唱。」她指自己期望在舞台側邊看着Yoyo唱歌。

Serrini大讚岑寧兒（Yoyo）的聲線是天籟的代表。（葉志明攝）

Serrini指父親是岑寧兒（Yoyo）的忠實聽眾。（梁碧玲攝）

透露音樂會原汁原味表演足一個鐘

被問到在這次演出會唱什麼歌曲，她表示：「希望唱《油尖旺金毛玲》，呢首歌好少自己演唱會唱，我有諗起呢首歌嘅時間嘅回憶，好多時我哋都受陳綺貞、蘇打綠或者盧廣仲嘅影響，大學好鍾意聽，養成一種音樂養分。」她透露新碟剛在本月推出，可以順勢在演唱會表演大概三分之一的曲目，並表示：「我會唱原汁原味一個鐘。」

提到當年推出《油尖旺金毛玲》是否處於沒有唱片公司的階段，她說：「我到現在嘅唱片公司都係自己，反而有資源可以Book錄音室錄幾日，或者有監製，多啲嘅變化，嗰陣時好多時候喺自己嘅Band房度錄，或者屋企準備嗰度錄。」她幽默表示當時還沒有「gel甲」，可以負責彈結他的部份。

Serrini希望PUNCHLive唱《油尖旺金毛玲》。（資料照片）

Serrini指現在嘅唱片公司都係自己，反而有資源可以Book錄音室錄幾日。（葉志明攝）

參加頒獎典禮壓力大？

至於現時參加頒獎典禮心情上的轉換，她表示：「當時我都有參加頒獎典禮，到我現在再去都唔當係曝光，只不過係參加一個party，見吓班歌手朋友最近點。」被問到較早前勇奪「CHILL CLUB年度女歌手」撼贏陳蕾，曾經在台上自爆拎獎壓力大，她說：「現在我嘅壓力是只想做好我的工作，唔好太攰，攞獎係錦上添花，有陣時去頒獎典禮啲人會提我使唔使諗定要講乜，其實我真係唔知道會攞獎，大家成日都會以為會通知定攞獎，其實唔會，大部份時間我都去咗廁所或者同旁邊嘅歌手講嘢。」她強調對於自己嘅形象或者作品要求特別高。

Serrini參加頒獎典禮當party，見吓班歌手朋友。（葉志明攝）

Serrini曾擔心勇奪「CHILL CLUB年度女歌手」被鬧爆，Tyosn安慰她「開心咗再算」。（葉志明攝）

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場地提供: 香港置地文華東方酒店