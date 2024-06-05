專訪｜Serrini自爆曾遇粉絲請「飲嘢」：女星係咪要配金融才俊？

獨立歌手梁嘉茵（Serrini）本月6月29日（周六）與台灣歌手陳綺貞、岑寧兒及Japanese Breakfast一起參與於亞洲國際博覽館舉行的音樂盛事《PUNCHLive2024》，每一個歌手單位會唱足一個小時。Serrini接受《香港01》專訪宣傳《PUNCHLive2024》，對於表演服裝安排，她透露：「我啲合作單位好好笑成日問我要換幾多套衫，我會用最舒服嘅狀態。」

Serrini接受《香港01》專訪宣傳《PUNCHLive2024》，透露表演服裝安排。（葉志明攝）

Serrini與其他歌手陳綺貞、岑寧兒及Japanese Breakfast合作大展實力。（資料照片）

獨特衣着風格

對於樂迷來說Serrini的穿衣風格十分特別，她分享自己最愛的衣着：「我會鍾意睇吓唔同嘅布料，注重質地有咩效果，我覺得我自己比起七年前嘅影專輯相，去到今日我會同自己嘅造型師去傾如何改變成女人嘅模樣。」她指自己以前沒有機會去接觸那麼多的衣着品牌，並表示：「見到女明星嘅出現，唔係一個人嘅努力，有成架貨車嘅人去幫佢整理呢一個形象。」

提到這次音樂會會否以特別的服裝登場，她說：「都仲計劃緊嘅，我想用晒所有時間唱歌，我啲合作單位好好笑成日問我要換幾多套衫，我會用最舒服嘅狀態。」講到家中的服裝數量，她直言：「唔算多，我出街多數唔想俾人一望就知我係邊個，我會着簡單嘅T恤，今年特別鍾意着褲，我以前就一件頭比較多，反而我現在鍾意隨意嘅優雅，舒服為主。」

Serrini指自己以前沒有機會去接觸那麼多的衣着品牌。（葉志明攝）

Serrini會同自己嘅造型師去傾改如何變成女人嘅模樣。（葉志明攝）

賺錢全數奉獻作拍MV用途

至於曾經透露過賺錢全數奉獻作拍MV用途，她坦言：「其實到現在都係，工作人員就嚟要攞晒我銀行啲錢。」她重提今年去了日本拍MV，並表示：「租咗個火車站同埋租咗個旅館，個導演話其實咁大製作，使唔使搵個男演員同你做戲。」她馬上拒絕導演的想法，強調自己要堅持利用一個女人的故事概念為題材。

被問到會否對MV剪接方面比較執着，她說：「通常啲導演係自己剪完一兩take俾我，我會好尊重佢哋，因為我覺得呢個係導演拍嘅時候已經諗咗嘅概念，佢哋會好奇同我合作係好輕鬆，叫我去拍咩我就會去做咩，好多導演都同我做咗friend，同埋我出咗名係唔會睇回帶，我覺得會麻煩導演，或者我有疑惑要點做先會睇。」

Serrini表示自己賺錢全數奉獻作拍MV用途。（葉志明攝）

Serrini特別曾邀請台灣演員禾浩辰於劇場版MV中合演情侶。（資料照片）

女星係咪要配金融才俊？

談到愛情世界，希望能找尋那一類型的伴侶，她說：「我會想靈魂有共鳴，見到佢會覺得好舒服，我會思考係咪要搵一個照顧我嘅人，女星係咪要配金融才俊？（鍾意靚仔？）其實好多嘢都唔係睇外表，都係睇一個人嘅頻率同埋我嘅狀態。」被問到會否出街「飲嘢」認識伴侶，她表示：「我鍾意飲嘢係同自己啲朋友去。我試過有一次去飲嘢有個粉絲，佢應該係放完工去飲，我就問佢係咪請我，跟住佢第一下反應唔到，通常呢啲嘢就會嚇親其他人唔夠膽同我接觸。」

Serrini自爆曾遇粉絲請「飲嘢」。（葉志明攝）

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場地提供: 香港置地文華東方酒店