張學友感染RSV取消台北演唱會 老人科醫生：現時沒有針對性藥物

62歲「歌神」張學友於昨晚在台北小巨蛋展開第4場《張學友60+巡迴演唱會》，不料卻在開演前4小時臨時宣布停辦，引來粉絲一片譁然，他透露自己感染RSV（呼吸道合胞病毒），導致他鼻塞、喉嚨痛、無法正常發聲，確定今晚無法演出，他和一批粉絲都難掩失望情緒：「在此跟大家説一聲對不起！」主辦隨即也宣布6月7、8、9日場次均停辦，看來病情不輕！

學友雖然身體一直相當健康，在舞台上仍然活力充沛，一字馬都完全難不到他，但其實他已屆62歲，一旦感染RSV，屬於高危一族，出現併發症風險較年輕人士高出許多。圈中不少巨星也以逾60歲，同樣屬於高危一族。

老人科專科醫生馬漢明

老人科專科醫生馬漢明表示，現時許多60歲以上人士仍然相當健壯，但其實暗藏感染RSV風險。隨着年齡以及患有多種慢性疾病等因素影響，他們的免疫功能逐漸下降，抵禦病毒的能力亦相對較低。長者如果感染了RSV病毒，可引致呼吸道疾病，其徵狀包括發燒、流鼻水、咳嗽、咽喉不適及氣促，其病情往往較一般成年人嚴重，並可能導致肺炎、支氣管炎或心臟衰竭等併發症。

香港現時處於RSV感染的流行季節。根據香港衞生署的統計數字，RSV感染個案一般於每年三月開始緩緩上升，直至九月為高峰期。

馬漢明醫生表示，RSV感染的治療主要是紓緩性質，現時並沒有針對性的藥物。根據世界衛生組織免疫戰略諮詢專家組於2024年3月最新的報告顯示，RSV疫苗能對RSV感染導致的下呼吸道感染作出高效能的保護，而疫苗的整體安全性亦屬理想。現時不少海外國家如美國、英國、澳洲等衞生組織均建議長者接種RSV疫苗，以預防感染及減低出現重症的機會。不少先進地區如歐美等，都已開始為長者及長期病患者發出接種指引，部分更已將/正考慮將RSV疫苗納入成人疫苗資助計劃。長者及其家人可向醫生查詢並作出評估，考慮接種RSV疫苗。