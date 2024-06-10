陳輝陽話AI作曲仲好聽過市面上垃圾歌　預言AI對香港樂壇兩大影響

曾創作《K歌之王》、《暗湧》、《終身美麗》、《相愛很難》的殿堂級音樂人陳輝陽，擅長以古典音樂結合流行曲，近年更成立「陳輝陽 x 女聲合唱」，以鋼琴伴奏聯同28位女聲重新演繹其經典作品。不過比起千禧年代年產30幾首歌，近十幾年他已大幅減產，他近日在自己的專頁中就講到箇中原因，又直言AI軟件作曲已非常高水準，甚至比現今的垃圾歌高質，大膽預言AI對香港樂壇的三大影響。

陳輝陽近年成立「陳輝陽 x 女聲合唱」，又回顧有關這場心血的點滴片段。（資料圖片/黃浩晉攝）

陳輝陽近日使用新出的AI軟件，嘗試用它作曲，效果把他震撼了。他說：「 用現在AI質素作曲，我發現竟然還比現在市面上聽到的垃圾歌水準還高， 因為AI作曲相對地有很好的句法，和副歌鈎子Hookline， 如果你需要某一種特定的風格，AI是做得到有餘，最難克服，現在是AI沒有風格， 這只是遲早問題。」講到曾被粉絲問起為何作品量大減，陳輝陽亦相當坦白，他直言：「因為現在的市場已經不需要我， 莫說是流行樂壇，整個香港環境已經翻天覆地做了重大的改變，市場不需要優秀的流行作品，市場需要的是"快，平(最好係唔使錢)，和年輕”。」

陳輝陽指自己近年大幅減產，是因為自覺市場已不需要自己。（資料圖片/陳順禎攝）

他又大膽預言未來兩三年內，AI對香港樂壇的兩點影響，很多「唱作人」會搵AI請槍扮自己寫，而陳輝陽卻竟說舉腳贊成，他表示：

「1) AI作曲現在已經相對成熟，唔識音樂嘅人都可以在AI 生成一首歌出來，然後改少少，就話係自己寫（這是好事， 我是舉腳贊成咁做， 起碼比你自己寫好聽）。



2) AI填廣東話歌詞也快出現，到時你會見到香港很多歌手都話自己作曲，自己填詞，自己編曲，自己監製，自己導演MV，現場演唱再不會走音 ，那時候垃圾歌詞和歌曲會很多，但是不同的是， 歌詞起碼唔會唔啱音，當貓狗都能創作的時候， 沒有人再有興趣鑽研寫歌的藝術。



陳輝陽認為AI取代作曲人只是一個時代的結束，另一個時代的開始，對於自己曾在香港流行樂壇的長河裡留下足影，他感到幸運。（資料圖片）

陳輝陽說雖然大家覺得他很悲觀，但他卻不認同，並指：「這只是一個時代結束，另外一個時代開始，這是不能逆轉的。 反過來我感到非常幸運，曾經在香港流行樂壇的長河裏，留下足影。」陳輝陽又指自己問AI，若需在香港樂壇生存，需要具備哪些條件，對方就回答歌唱實力、表演能力、個性與形象、職業素養、人際關係以及適應力和穩定力等6點，雖然聽來好像「阿媽係女人」的答案，不過陳輝陽就說：「在過去五年的香港樂壇，有多少個新人歌手能符合以上這六個條件呢 !」