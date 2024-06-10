香江暖流｜潘偉源憶新仔參賽作品　引發前輩爭議

今時今日，不少樂壇頒獎禮都會特設作詞的奬項，肯定作詞人在幕後的努力。但數十年前，作詞人奬並不普及，僅限於業內人士互相投票。入行不久的潘偉源，參加一個作曲作詞選舉，期間發生一個小插曲，激發他要寫好歌詞的決心。

潘偉源憶述，當年每位作曲作詞人提交一首作品，於指定會場公開播放，並由在場的業內人士互相投票分勝負。潘偉源交了麥潔文的《燭光》，詞為原創，曲則改編自《愛情的代價》。潘偉源事前已問過大會，舊曲新詞是否可以參賽，大會表示由於他屬作詞組，所以沒有問題。

「何以千杯都不醉」，首句歌詞播出，在場有人拍案叫絕。接着一句「最怕空虛揮不去」，那人再度大聲叫好！此人就是黎小田。突然，黃霑舉手表示此歌不能參賽，因非原創歌曲。大會隨即解釋《燭光》合符資格參加作詞組，因歌詞是新作。黃霑說他誤會了要新曲新詞，若他知道此規則，便會投交另一首佳作參賽。此事觸發在場人士的一番爭論，新曲新詞，舊曲新詞，誰有資格？會場分成兩幫人，爭持不下。

經過一番爭論，黃霑說一句：「唔好理咁多！下首啦！」，以為事件告一段落。殊不知，下首作品是《笛子姑娘》，部份作詞人立刻舉手，表示這首作品同樣是舊曲新詞，所以問題必須解決。此歌的作詞人為林振強，即是林燕妮的弟弟。黃霑態度隨即軟化，只輕輕拋下一句：「如何投票，你們心裡有數，就咁啦。」

最後勝出者不是黃霑、林振強、潘偉源，而是盧國沾！得奬作品是《找不着藉口》。黃霑則於作曲組憑《忘記他》得奬。潘偉源作為「新仔」，毫無人脈，他被一位前輩力挺的同時，亦被另一位前輩否定。拙於人事應變的他，信心難免備受打擊。

回望過去，潘偉源相信當時是他的作品「入得耳」，才會令黃霑在意。此事成為他往後的動力，時刻提醒自己要寫好歌詞，讓前輩們覺得「潘偉源夠資格」。

本文摘自香港電台第五台逢星期一10:40am播出，由潘偉源、袁梓珮主持的《香江暖流：源汁源味》。https://www.rthk.hk/radio/radio5/programme/elderly