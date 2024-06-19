Justin Timberlake醉駕被捕形象插水　曾令Britney墮胎粉絲怒轟

43歲美國樂壇天王Justin Timberlake驚傳醉駕被捕，紐約警方6月18日向美媒證實Justin Timberlake 當地時間6月17日晚上在紐約薩格港（Sag Harbor）涉酒駕被捕，警方隨後公布他的犯人照及聲明，令其「好男人」形象插水。

Justin Timberlake犯人照曝光。（VCG）

警方發布聲明。（VCG）

犯人照中涉醉駕的Justin Timberlake雙眼通紅及目光呆滯，而警方隨後交代事件，透露Justin「衝紅燈」及未能正確地保持在自己的行車線上，於是將他拘捕並扣留1夜直至翌日早上上庭，最後他自簽擔保獲釋。根據法庭口供指Justin當時滿口酒氣，站立不定以及說話時緩慢。

Justin好男人形象直插谷底。（IG圖片）

Britney Spears與Justin Timberlake多年前曾拍拖，當時更被譽為樂壇的金童玉女。（VCG）

不過Britney去年在自傳中大爆曾為男方墮胎。（VCG）

醉駕時事件轟動樂壇，令Justin「好男人」形象插水。去年Justin曾被前度Britney Spears出自傳踢爆曾背她偷食，更為他而墮胎，因而被Britney的粉絲圍攻，如今他被捕後Britney粉絲即將Britney的舊歌《Criminal》推上串流音樂平台iTunes流行榜前200位。

Britney Spears自爆墮胎後作曲藏真相，令舊歌《Everytime》翻Hit。（VCG）

Britney Spears去年推出的回憶錄《Woman in me》時，接受外媒訪問時，自爆多年前與Justin Timberlake交往時曾懷孕，但是她只有19歲，最後雖然兩人同意墮胎，但在書中就表示自己非常深愛Justin，更期望能與對方組織家庭，對於墮胎一事，是人生中最痛苦的事情。