十大中文金曲｜泳兒勁性感露黑色內搭　都唔及呢位主持人咁吸睛

年度樂壇盛事《第45屆十大中文金曲》於今日（23日）九展舉行，港台電視31、香港電台第二台、香港電台網站亦設有現場直播。今晚將會頒發「十大中文金曲獎」、「全球華人至尊金曲獎」、「優秀流行歌手大獎」及「最優秀流行男/女歌手」、「最有前途新人」、「優秀流行華語歌曲獎」等獎項。

年度樂壇盛事《第45屆十大中文金曲》於今日（23日）九展舉行。(節目截圖)

頒獎禮開始接近一小時，已經有不少的歌手得獎，先看看一班已經得獎的女歌手衣著，先有雲浩影、Lolly Talk、Beanies等人。雲浩影今日一身白色貼身低胸連身長裙，配以她一頭長清髮，顯得格外清純。連身裙下擺是修身的設計，顯得雙腿很修長。

雲浩影今日勁清純。(節目截圖)

雲浩影今日一身白色貼身低胸連身長裙。(節目截圖)

Lolly Talk今日「8缺1」出席頒獎禮，黃詠霖（阿蛋）因腳傷而缺席，只有其餘7位成員出席。Lolly Talk 7人以小短裙出場，顥得青春洋溢，上身則以黑白灰三個色系配配而成，下身就配搭長靴上台。7位女生雖然沒有低胸加性感，但勝在青春搭夠。

Lolly Talk今日「8缺1」出席頒獎禮。(節目截圖)

Lolly Talk 7人以小短裙出場，顥得青春洋溢。(節目截圖)

Beanies 5位成員陳樂頤（Georgina）、張天穎（Jaime）、潘釗彤（Chiutung）、李凱翹（Kay）、黃健怡（Winky）以淺色系配以銀色上台，有網民就覺得配得有點尷尬，因為銀色部分有點像「鍚紙」。

Beanies 5位成員陳樂頤（Georgina）、張天穎（Jaime）、潘釗彤（Chiutung）、李凱翹（Kay）、黃健怡（Winky）以淺色系配以銀色上台。(節目截圖)

Beanies 5位成員銀色部分有點像「鍚紙」。(節目截圖)

之後亦有乙女新夢上台，她們一向走日系風格，4位成員穿上糖果色系的絲質連身短裙，顯得簡單直接。還有詹天文（Windy）一身白色系現身，Windy身穿白色吊帶連身短裙加白色長靴，再加上頭上排住大蝴蝶結，風格很「公主」。而Sica則以一身暗黑系現身，她穿上黑色長袖上衣，下身則是超短裙，雖然很簡單直接，但衣服上有很多層，顯得很有層次感。

乙女新夢走日系風格。(節目截圖)

詹天文身穿白色吊帶連身短裙加白色長靴。(節目截圖)

Sica則以一身暗黑系現身。(節目截圖)

泳兒上台時一身衣著的透視程度令人驚訝，卡其色的外衣外透著內裡黑色的內搭，性感程度絕對是出場的女歌手之冠。但一眾女歌手的吸睛程度都不及主持人黃天頤，黃天頤一身黑色長裙加腰間一個綠色大蝴蝶結，已經瞬間勁吸睛。

泳兒上台時一身衣著的透視程度令人驚訝。(節目截圖)