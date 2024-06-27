林欣彤已離巢華納傳加盟音樂手作　神隱1年作30首歌疑做福音歌手

現年33歲的林欣彤（Mag）於2010年參加無綫電視歌唱選秀節目《超級巨聲2》中奪得冠軍而入行，當年憑唱功獲封「小巨肺」，更被視為鄧紫棋（G.E.M.）勁敵。離開無綫後，林欣彤惟聲帶多次出現問題，加上被指介入前樂隊ONE PROMISE成員Anton跟圈外女友的7年情，令其形象插水，事業走下坡。林欣彤5年前簽約華納後，繼續推出歌曲，不過早前接受電台節目訪問時，就透露與華納唱片約滿。

林欣彤於2010年參加無綫電視歌唱選秀節目《超級巨聲2》中奪得冠軍而入行。（IG圖片）

當時林欣彤在訪問中表示：「我直接講係完㗎啦！我係得到祝福去完結，我都好感恩，似係一個new chapter去begin，亦都充滿未知同期待，好似去冒險咁！」並表示自己過去一年像海綿不停吸收新東西，更指自己與神溝通，希望神能指引去向。

林欣彤早前接受電台節目訪問時，透露與華納唱片約滿。（IG圖片）

近年林欣彤不時以性感造型拍攝唱歌片段。（IG圖片）

林欣彤話同華納和平「分手」。（IG圖片）

林欣彤強調離開華納不是因為不甘心，跟公司是互相祝福，加上自己跟神溝通的過程中，有因為離開公司而感到不安，自己只需隨心而行，對未來充滿盼望。另外，她指過去神隱超過一年的時間，寫了超過30首作品，更表示離開華納前推出的最後一首歌《告訴我》，是因為神的旨意，坦言跟這首歌有強烈的感覺。

林欣彤經常在IG分享信仰及聖經經文。（IG圖片）

曾受情緒病困擾多時的林欣彤，去年在關心妍舉辦的慈善演唱會中分享自己奉信基督教及個人經歷，並指幸得神的幫助才能令情況好轉，整個人都變得正面。林欣彤多次在Instagram分享信仰和聖經經文，而右手手腕亦紋了一個十字架。另外，她透露會以獨立歌手身份繼續出歌，不過就有傳她已加盟有基督教背景的「音樂手作」，王君馨亦是屬於該公司。

右手手腕亦紋了一個十字架。（IG圖片）