傳奇歌后Celine Dion患罕有僵硬人症　肌肉痙攣痛到哀嚎令人心碎

現年56歲的樂壇天后莎蓮迪安（Celine Dion）年前證實罹患罕見疾病「僵硬人症候群」（Stiff Person Syndrome），被迫取消巡迴演唱會，一直深居簡出專心養病。經過長時間休養，莎蓮迪安日前推出紀錄片《 I Am: Celine Dion》，親述患病面對的痛苦。當中記錄了莎蓮迪安肌肉痙攣的慘況，令歌迷及網民大感心痛。



紀錄片《 I Am: Celine Dion》日前在Prime Video上架。

Celine Dion縱橫樂壇40多年，唱過多首經典金曲，可惜年前患上僵硬人症候群，導致軀幹、肢體肌肉僵硬。至於為何無法再唱歌，Celine Dion曾在訪問紅表示：「好像有人勒住你的脖子，彷彿要把你的咽喉推開，你沒辦法飆高音或是發出低音，然後就會痙攣。」被迫停擺工作，專心接受治療。為了讓大眾了解這個罕有疾病，她將抗病經歷拍成紀錄片，其中一幕更令人感到心碎。

Celine Dion正在接受訪問期間，癲癇突然發作。（紀錄片畫面）

全身肌肉痙攣，無法動彈，長達10分鐘。（紀錄片畫面）

令人心痛。（紀錄片畫面）

紀錄片其中一幕，當Celine Dion正在接受訪問期間，癲癇突然發作，導致全身肌肉痙攣，無法動彈，長達10分鐘。她滿臉淚水發出哀嚎，隔著熒幕都能感受到她的痛楚，看得令人心碎。現場的醫護人員見狀立即為她透過鼻子注射藥物，在床上休息過後，Celine勉強坐起來表示，每次發生癲癇都覺得很尷尬，因為無法控制自己的身體。

癲癇發作後，Celine Dion勉強坐起身。（紀錄片畫面）

紀錄片其中一幕，講述Celine Dion受訪期間，突然癲癇發作，全身肌肉痙攣，無法動彈。就算她強忍淚水，仍難掩辛苦的面容神情。醫護人員見狀，就為她注射藥物。在床上休息10分鐘後，Celine終可勉強坐起來並說：「每次發生同類事件，我都覺得很尷尬，感覺就似無法控制自己身體一樣。」

Celine Dion表示會排除萬難重返舞台。（VCG）

對於患上罕有的僵硬人症候群，Celine Dion大受打擊，無法唱歌之餘，連走路日漸變得困難，因而感到無奈。不過Celine個性開朗有堅強，她一直靠著堅毅不屈的精神來對抗病魔，更強調絕不放棄希望日後可以繼續唱歌跳舞，並表示會排除萬難重返舞台，為粉絲獻唱：「如果我不能跑，我會走。如果我不能走，我會爬。總之永不停止！」專業的精神令人感動。

僵硬人症候群是一種罕見的神經系統疾病，患病率僅百萬分之一，目前未有完全根治的方法。（VCG）

僵硬人症候群是一種罕見的神經系統疾病，患病率僅百萬分之一，目前未有完全根治的方法，只能透過藥物或針灸、物理治療、水療等幫助舒緩症狀。這個病會導致肌肉變得僵硬，行走變得非常困難，日常活動受到限制，同時更會出現口齒不清及引發肌肉痙攣的情況。