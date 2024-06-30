Celine Dion熱愛時尚曾自爆擁有過萬對鞋　誇張收藏方法嚇窒網民

現年56歲的樂壇天后莎蓮迪安（Celine Dion）年前證實罹患罕見疾病「僵硬人症候群」（Stiff Person Syndrome），經過長時間休養。日前推出的紀錄片《 I Am: Celine Dion》記錄了他肌肉痙攣的慘況，令人大感心痛，同時令Celine Dion成為網民熱話。

僵硬人症候群是一種罕見的神經系統疾病，患病率僅百萬分之一，目前未有完全根治的方法。（VCG）

Celine Dion正在接受訪問期間，癲癇突然發作。（紀錄片畫面）

有網民翻看了Celine Dion幾年前在英國名嘴James Corden主持的《Carpool Karaoke》中亮相的片段。熱愛時尚的Celine在節目中自爆擁有過萬對鞋，更收藏方法更非常誇張。被問到究竟擁有多少對鞋，她直言不清楚，可能大概3千至5千對，James Corden聞言即說：「我聽聞有1萬對！」然後Celine Dion冷靜地說：「可能有，只是我不想承認！」至於如何收藏一萬對鞋，天后表示在拉斯維加斯有一個倉庫只用來擺放鞋子，而在佛羅里達州的家中的巨型鞋櫃就有一個獨有的電腦控制系統，所有鞋都以顏色分類：「我只要按一個按鈕，鞋櫃架就會升上來，然後就會在我面前轉動，看到想穿的鞋子就按停。」

Céline Dion屋企入面都超豪華：

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Celine Dion每次出席活動都會穿上不同款式的鞋，但她曾公開表示特別喜歡尖頭鞋，更加從沒被外國傳媒拍得重複穿過相同的鞋。她於2017年接受訪問時，坦言沒有辦法把鞋子送給其他人，因為每對鞋都陪伴自己走到今天的位置：「我對它們都有感情！」而今次James Corden在拍攝節目前，偷偷聯絡Celine Dion的助手叫她拿出幾對沒有穿過的鞋，隨機送給路人。片段中看到她非常不情願地將鞋送出，除了擺出各種奇怪表情更瘋狂尖叫，非常搞笑！

點擊下圖逐格睇Celine Dion的搞笑表情：