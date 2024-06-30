乃木坂46香港演唱會 黑見明日香第一句學識廣東話：巴士

由Calbee 冠名贊助之《NOGIZAKA46 LIVE IN HONG KONG》 乃木坂46香港個人演唱會於6月28日（星期五）在香港會議展覽中心舉行。全晚 fans由頭企到尾，不停跟著他們跳舞，唱歌，打call，全場氣氛熱烈。 乃木坂46一共派出20名成員到港，又唱又跳足近三小時，真正完場時，歌迷都依依不捨，大叫請他們一定要再來，又大讚個騷超值抵睇有誠意。 是次來港演出20名成員，分別為 : 五百城茉央(MAO IOKI)、池田瑛紗(TERESA IKEDA)、一ノ瀬美空(MIKU ICHINOSE)、伊藤理々杏(RIRIA ITO)、井上和(NAGI INOUE)、岩本蓮加(RENKA IWAMOTO)、梅澤美波(MINAMI UMEZAWA)、遠藤さくら(SAKURA ENDO)、賀喜遥香(HARUKA KAKI)、川﨑桜(SAKURA KAWASAKI)、久保史緒里(SHIORI KUBO)、黒見明香(HARUKA KUROMI)、阪口珠美(TAMAMI SAKAGUCHI)、佐藤楓(KAEDE SATO)、田村真佑(MAYU TAMURA)、中村麗乃(RENO NAKAMURA)、向井葉月(HAZUKI MUKAI)、弓木奈於(NAO YUMIKI)、吉田綾乃クリスティー(AYANOCHRISTIE YOSHIDA)、与田祐希(YUUKI YODA)。現場共表演了31首歌曲，包括《Synchronicity》、《Influencer》等團體代表歌曲，以及風靡香港的歌曲《Moon Size》。

由「乃木坂46LLC」提供

期間全體成員均練習了廣東話，以粵語自我介紹。在這環節，每位成員都又搞笑又緊張，讓會場充滿歡樂笑聲，並齊聲坦言其實「為咗今晚，學左好多廣東話。」

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黒見訳 :『大家好！你地好呀！！hello！你地en唔enjoy呀？」井上和就跟大家表演自己的絕技，扮貓叫，非常搞笑。一班成員，對香港的印象是 : 「終於可以見到香港嘅朋友，我真係好開心！香港嘅嘢食好好味，條街好靚，而家大家都好友善，真係好正呀！」平時你哋成日嚟日本見我哋，今日終於到我哋飛嚟香港搵你哋，多謝大家，想食燒鵝，蛋撻，片皮鴨。」又指係香港都有咁多鍾意自己嘅人，真係好幸福。希望整晚可以同大家一齊創造最難忘嘅回憶。

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而香港出生的黑見明日香，昨晚擔當隊友的翻譯，但事實她廣東話都是非常之有限公司，因為她雖在香港出生，但三歲便已經離開香港返日本生活，但她跟大家談給香港印象時，卻是最真最搞笑，「我第一句講識廣東話係『巴士』！因為我想答23號巴士去銅鑼灣，哈哈哈。另外就係 『先生，平啲啦！唔該！』我係喺香港出世、所以我好開心可以再嚟香港呀！！我會講『我返嚟喇!』你哋要同我講的『歡迎你返嚟呀!』」繼而全場6000人向她大叫お帰り，令她很是感動及開心。

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日前乃木坂46到港，機場有二百多個歌迷接機，雖人多及混亂，但乃木坂46卻非常之有禮貌、邊行邊跟歌迷揮手多謝，昨日歌迷送到會展的應緩花牌，超過二百個，結果大會沒位安置，要多開一個傍邊的展館，專門用作放歌迷的禮物及花牌，兼且開放給所有進場睇騷的歌迷參觀， 可以讓他們於二百個花牌堆中拍照留念。而現場表演結束時，有粉絲舉著手幅說「請再來」。看到這一幕，梅澤南在最後的MC中宣布：“真的非常感動，多謝大家愛我們，我們一定會再次回到香港！”

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回國後，乃木坂46將於7月開始全國巨蛋巡迴演唱會「仲夏全國巡迴演唱會」。他們坦言此次香港演出，必將成為實現這一目標的巨大推動力。