邱鋒澤興奮演出沙灘音樂節 陳凱詠「自隊」兩杯酒投入節拍氣氛

《The Nextwave 沙灘音樂節》第二場順利完成，呢日陣容依然強勁，包括樂隊KOLOR、TONICK等等，而陳柏宇Jason呢日伙拍野佬一齊夾Band獻唱多首歌，Jason話上次做沙灘騷已經係好多年前，一上台Fans不斷大叫「除衫、除褲」，終於Jason亦除掉外衣露出麒麟臀：「因為大家都40歲喇，除衫就交俾20、30歲嘅歌手去做。(但你最後都做咗除衫擔當) 因為太熱唔除唔得。依家操到一雙麒麟臂都好滿意，不過要佢除上衫就要搵一個舒服嘅場合先做，亦要再操Fit些。(今日沙灘騷台下有好多比肩尼靚女係咪好吸引呢？)以前細個去沙灘可能鍾意睇比堅尼，而家喺街上隨時都見到靚女著比堅尼，都冇咗果種感覺。」

而Jace 陳凱詠佢第一次在沙灘表演，未出場已經好興奮，為情緒更高漲特意出場前「自隊」兩杯酒，：「其實一出場就俾觀眾嘅熱情搞到好投入，佢地又跳又叫真係好享受，呢d係最鍾意嘅演唱會氣氛，所以期望再開戶外騷。（今日沙灘騷點解唔性感D？）因為要跳好多舞，所以露背就可以，至於台下好多人著比堅尼，自己就留翻旅行先著，但表演就免啦，比堅尼就留俾觀眾穿吧。」

四堅情呢晚壓軸出場，當四子合體時全場瘋狂，而邱鋒澤都比觀眾搞到「暈陀陀」忘記歌單次序，仲不時向觀眾「灌酒」非常興奮：「其實這裡氣氛同台灣春浪差不多High，期待下一次我們會齊人見大家！其實2025年我們都會有巡演，所以會齊人跟大家見面，只要香港訂到場一定會開個唱。我地目標每次都學多點廣東話，最終可以全廣東話跟『堅果』溝通。」

提到早前婁峻碩個唱狂收內衣，四子齊聲準備好收「大禮」，小賴仲話8月開個唱，叫Fans好好表示：「如果掉內褲上來我也會頗開心的，因為可以帶回再穿！今天沒準備好脫衣服 狀態未係咁好，半透視已經很不錯。」