香江暖流｜填詞人潘偉源慨嘆　歌手廖韋侖人生如歌：仙隨清風去

八十年代，電視劇主題曲當道，亦是不少作詞人的生計來源。無綫電視傾向用黃霑、鄭國江；亞洲電視則傾向用盧國沾。唯一兩台皆用的填詞人就只有潘偉源。「可能別人不太注意我，給這個小子一個機會，他沒有甚麼殺傷力。」然而，潘偉源為電視劇主題曲寫詞，卻鮮有收看電視劇，只憑劇本，就能掌握內容，寫出好詞。

歌手廖韋侖英年早逝，曾主唱電視劇主題曲《世事棋一局》。

在眾多電視劇主題曲作品中，潘偉源對《世事棋一局》印象最深刻，此乃1985年亞視電視劇《濟公》主題曲，由廖韋侖主唱。「最苦敲經充滿拘束，最好此生可以還俗，寺院竟透出香氣馥郁，你可知我煮三六」每句尾字的發音都很短促，潘偉源特意有此安排，模仿寺院裡的「篤篤」木魚聲。

主唱的廖韋侖來自馬來西亞，外型俊俏，有點像張國榮，駕跑車，在香港不同酒吧演唱。在《世事棋一局》此歌，廖韋侖一人分飾兩角，用高低八度，扮演兩種濟公的心境，一個濟世為懷，另一個頑皮透頂。

潘偉源少與歌手聯誼，廖韋侖卻會帶潘偉源遊車河「兜風」。「他活潑正氣，十分樂意為歌唱事業付出，更會用積蓄自資出碟。每次見面，我們都談音樂。」廖韋侖後來出碟，又簽了電視台做藝員，穩步上揚。

潘偉源好友廖韋侖意外離世，感慨萬分。 （照片由「甲鼎文化何均揚」提供）

1987年廖韋侖出海潛水，遇溺身亡，享年26歲。潘偉源從報章得知死訊，傷心不已。「不論多傷感，人始終要向前看。我相信逝者都希望在世的人開心活下去，我翻開《濟公》插曲的歌詞，仙隨清風去，人留夢中醉，問我此生是誰，怎麼竟處塵俗淚。」

本文摘自香港電台第五台逢星期一10:40am播出，由潘偉源、袁梓珮主持的《香江暖流：源汁源味》。https://www.rthk.hk/radio/radio5/programme/elderly