傳Celine Dion獲邀在巴黎奧運獻唱重返舞台　患僵硬人症曾停工2年

現年56歲的樂壇天后莎蓮迪安（Celine Dion）年前證實罹患罕見疾病「僵硬人症候群」（Stiff Person Syndrome），被迫取消巡迴演唱會，一直深居簡出專心養病。經過長時間休養，莎蓮迪安近期身體情況已好轉，亦有並公開亮相，近日有傳她受邀為巴黎奧運會開唱，重踏舞台。

Celine Dion年前證實罹患罕見疾病「僵硬人症候群」。（VCG）

2024巴黎奧運即將於7月26日開幕，綜合外媒報道，有知情人士透露，莎蓮迪安有收到今年奧運的演出邀請，而且她多次表示非常想重返舞台，今次巴黎奧運無疑是一個絕佳的機會。報導還指出，與過去其他演出不同，今次莎蓮迪安只會獻唱一首歌曲，她目前正日以繼夜練習。

Celine Dion表示會排除萬難重返舞台。（VCG）

Celine Dion正在接受紀錄片訪問期間，癲癇突然發作。（紀錄片畫面）

早前莎蓮迪安接受採訪時，曾被問到是否有計劃復出，當時她詢問場外的經理人，並問對方：「我可以告訴她嗎？」不過經紀人急忙拒絕。如今消息傳出，有不少人都在推測，當時莎蓮迪安想透露的，很可能就是這件事。

有傳Celine Dion受邀為巴黎奧運會開唱，重踏舞台。（VCG）

僵硬人症候群是一種罕見的神經系統疾病，患病率僅百萬分之一，目前未有完全根治的方法，只能透過藥物或針灸、物理治療、水療等幫助舒緩症狀。這個病會導致肌肉變得僵硬，行走變得非常困難，日常活動受到限制，同時更會出現口齒不清及引發肌肉痙攣的情況。