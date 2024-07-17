陳蕾八年後重臨澳門辦首個個人音樂會 腳踏7吋高踭鞋唱跳

陳蕾剛在歐洲放假回港即火速重投工作，日前於澳門上葡京綜合渡假村，為澳娛綜合主辦的《澳娛綜合陳蕾凡星音樂會》演出。與澳門歌迷一別八年，陳蕾專程為澳門fans精心挑選歌單，唱了一些香港演唱會從未唱過的歌曲，台下觀眾反應熱烈，完場時觀眾更不停大嗌encore，陳蕾說：「多謝你哋嘅熱情，快啲同主辦反映，希望好快可以係個更大嘅場地，開個規模更大嘅演唱會。」

澳門大大小小演出，陳蕾有不少經驗，但談到個人音樂會，今次《澳娛綜合陳蕾凡星音樂會》可說是陳蕾首個在澳門的個人騷，而為答謝澳門粉絲不離不棄沿路支持，陳蕾挑選了不少cover兩曲，說：「對上一次澳門個人演出，大約係八年前，當時喺一間cafe，所以今晚嘅音樂會，特別挑選一啲冇係香港演唱會唱嘅歌曲，好似《魔幻季節》、《This Love》、 《反方向的鐘》、《前前後後左左右右》及《面具》等，呢啲歌真係好耐冇唱，因為香港演唱會會有主題，歌曲選擇上要有關連，今晚歌單真係為今次澳門特定。」唔少得當然還有日文歌《惡魔之子》，陳蕾直言之前為演唱會練得辛苦，所以決定重新編曲的鋼琴版送給澳門歌迷。

音樂會觀眾反應熱情，一時大叫陳蕾好靚女，一時又會在台下歡呼大叫，陳蕾在首唱剛推出的新歌《五瓣玫瑰》時，腳踏七吋粗高踭鞋的她，在看到台下fans的燈海、熱情，最終也按耐不住，履行「歌迷跳我跳」承諾，在台上配合音樂，唱跳了新歌《五瓣玫瑰》及《伸縮自如的愛》，最後在唱今次音樂會主題同名《凡星》時，台下歌迷更是不捨大叫encore，最後陳蕾承諾大家會爭取盡快再到澳門開騷，辦一個更大型的演唱會報答澳門歌迷。